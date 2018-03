Ania: «Viendo los resultados, igual 45 puntos no son suficientes» Iván Ania, en un entreno. :: e. d. Tras tres victorias consecutivas, el técnico serón cree que su colchón de puntos sobre el descenso no es definitivo ESTRELLA DOMEQUE Martes, 6 marzo 2018, 08:16

Diez finales y, al menos, cinco puntos más por sumar para cumplir el primer objetivo. Empieza la cuenta atrás, por partida doble, para el Villanovense. Han sido muchas las dudas y altibajos. Uno de los momentos más críticos, el período de siete jornadas sin ganar. En concreto, desde el 26 de noviembre al 4 de febrero. Pero, tras la tormenta llegó la calma y ahora los serones respiran algo más tranquilos después de sumar tres victorias consecutivas.

«Hemos cogido un colchón importante, pero no es definitivo». Es la frase con la que Iván Ania frena cualquier tipo de euforia. Y es que, el técnico del Villanovense aún no quita la mirada del retrovisor. «Todos los que tenemos por detrás están ganando, quedan 10 jornadas, se dan resultados que a priori no se darían en la primera vuelta y lo único que nos queda es mirar al siguiente partido, pensar en el Linense para intentar hacer buenas estas tres victorias con otro buen resultado».

La 'Balona' de Julio Cobos será el primer reto de la cuenta atrás de diez partidos. Y la primera oportunidad de restar puntos al objetivo de los 45. Pero el equipo dirigido por el de Valdehornillos, con 41 puntos, persigue la misma meta. Y ambos entrenadores saben que este año la permanencia puede venderse más cara.

«En el último mes hemos hablado de que hacían falta 45 puntos, pero viendo los resultados que se están dando, igual hace falta algún punto más», afirma Ania, «tenemos 40, nos faltan 5 o 6 puntos por hacer. El día que hagamos esos puntos, podremos pensar en otra cosa, mientras tanto sólo hay que pensar en la salvación».

Tras la victoria ante el Lorca Deportiva, el técnico asturiano se acordó también del lesionado Dieguito, que pasará por quirófano durante esta semana. Iván Ania le ha visto estos días algo más animado y ha podido compartir con el futbolista consejos y experiencias. «Le dije que tiene que aprovechar esta lesión para hacerse más fuerte. Ahora será la rodilla la que marque su vida, tiene que vivir pendiente de ella para poder estar cuanto antes. Es muy joven y estas lesiones graves, al final, te hacen madurar como futbolista, pese a que va a perder unos meses de fútbol, los va a ganar mentalmente».