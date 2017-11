Ania: «No sabemos lo que nos vamos a encontrar tras el cambio de entrenador» El Villanovense visita al UCAM Murcia, que esta semana presentaba a José Miguel Campos como nuevo técnico ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Sábado, 18 noviembre 2017, 09:18

Incertidumbre. Eso es lo que siente el Villanovense de Iván Ania de cara a su partido de mañana ante el UCAM. «Con el cambio de entrenador no sabemos lo que nos vamos a encontrar», reconoce el técnico asturiano, «tenemos muchas referencias de ellos, porque es uno de los equipos que vemos todas las semanas, pero ahora no sabemos si habrá o no muchos cambios».

La llegada de José Miguel Campos es la principal novedad del conjunto universitario, aunque el técnico murciano apenas ha completado tres sesiones de entrenamientos esta semana. «No ha tenido mucho tiempo para cambiar grandes cosas, pero tiene una de las mejores plantillas de la categoría, jugadores de nivel, con mucho potencial en todas las líneas y cuando hay un cambio de entrenador la gente está más concentrada y activada, tendremos que manejar esas situaciones», dice Ania.

En lo que se refiere a su equipo, reconoce que tras la victoria ante el Melilla la semana ha sido más llevadera, pero sin relajación. «La intensidad ante el Melila tiene que ser una referencia de cara al resto de liga, cuando quieres ganar los partidos lo primero que hay que hacer es competir y en ese sentido el equipo estuvo muy bien».

Y, aunque Ania no quiere mirar más allá, el Romero Cuerda vivirá después del UCAM dos intensos derbis ante Extremadura y Mérida. «Quedan muy lejanos todavía y no pensamos en ello».