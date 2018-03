SEGUNDA B Ania: «Los fantasmas ya no están, pero ahora no podemos relajarnos» Ania, en el banquillo junto a Pablo y Fabián. :: e. domeque El técnico asturiano, sancionado, no podrá estar mañana en el banquillo en busca del tercer triunfo seguido ESTRELLA DOMEQUE Sábado, 3 marzo 2018, 10:44

Los fantasmas, cuanto más lejos, mejor. Y de un soplo, el Villanovense ha puesto distancia con ellos, después de encadenar por primera vez en toda la temporada dos victorias consecutivas. En casa, ante el Badajoz, y fuera frente al Betis Deportivo. «Llevábamos todo el año intentando y reclamando encadenar dos victorias que nos pudieran dar tranquilidad y auparnos en la clasificación, lo conseguimos», explica Iván Ania, técnico del Villanovense.

Un resultado importante, dice el asturiano, que el equipo necesitaba para evitar que aparecieran los pensamientos negativos en los encuentros lejos del municipal serón. Eso sí, «los fantasmas ya no están, pero ahora no podemos relajarnos», advierte. El objetivo de la salvación está cerca, por eso es ahora cuando pide a sus jugadores más intensidad y concentración. «Hay que pensar que estamos en casa, con nuestra gente, y que quedan 8 puntos para el objetivo, ponernos con 40 puntos a falta de 10 jornadas serían unos números muy buenos, muy cerca del objetivo, pero los partidos hay que trabajarlos y jugarlos, porque en esta categoría, y más en este grupo, nadie regala nada».

Son las palabras de un Iván Ania, que no podrá alentar a sus jugadores desde la banda tras su expulsión en Sevilla. Un contratiempo y un castigo de dos partidos que considera excesivo. «Otras veces, si cometo un error lo reconozco, pero en este partido creo que fue excesivo el castigo. Tengo dos partidos de sanción, no voy a poder estar y espero que eso no perjudique al equipo», afirma el entrenador verde, aunque cree que los suyos saltarán al campo sabiendo lo que tienen que hacer y lo que han preparado durante la semana.

En la previa del partido, también ha tenido palabras de ánimo para Dieguito tras su lesión. «Es un jugador importante, muy querido en el vestuario, que da alegría y aporta mucho», reconoce, «el domingo tenemos que intentar ganar y dedicarle la victoria, porque lo está pasando mal, es su primera lesión grave».