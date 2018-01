SEGUNDA B Álvaro González ya está de vuelta Álvaro González, junto al director general, Francis Bordallo. :: e. d. El extremo onubense fue presentado ayer y entrenó al margen de sus compañeros porque se encuentra recuperándose de una lesión ESTRELLA DOMEQUE Sábado, 13 enero 2018, 10:27

Su llegada parecía difícil, dada la cantidad de ofertas que tenía sobre la mesa, pero Álvaro González ya está de vuelta en el Villanovense. Un refuerzo de lujo para la segunda vuelta que tanto él como el conjunto serón quieren aprovechar.

«Para pasar la segunda vuelta es un sitio perfecto, porque la adaptación ya la tengo, conozco a los compañeros y si encima de todo contamos con que el cuerpo técnico ha decidido que venga, ya está todo dicho», explicaba ayer en su presentación, al tiempo que respondía que fue la insistencia de todo el entorno del Villanovense, la gente, los compañeros, el cuerpo técnico y la directiva, lo que le hizo decantarse por la oferta serona.

Acompañado por el director general, Francis Bordallo, el jugador onubense reconoció que el técnico Iván Ania había jugado un papel importante en la negociación. «Si no hubiera insistido tanto creo que me hubiera decantado por otro sitio. Por teléfono hemos hablado bastante y me ha dejado claro qué es lo que quiere de mí y estoy dispuesto a dárselo».

Si bien, el entrenador asturiano aún tendrá que esperar para contar con él, pues Álvaro González llega en pleno proceso de recuperación tras varias semanas lesionado. «Llevo dos meses parado, creo que ahora ponerme de titular sería un suicidio porque tengo que volver a empezar a coger sensaciones y creo que la semana que viene o la otra podré estar ya al máximo». Así, ayer entrenó, pero lo hizo al margen de sus compañeros, que de momento no esperan la llegada de más jugadores, pese a la salida de Elías Pérez.