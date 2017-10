Aguza es seria duda en el Mérida por un golpe

mérida. Mehdi Nafti no es un tipo que suela arriesgar. No para de repetirlo cada viernes. Tanto por los jugadores, para que sus dolencias no se prolonguen en el tiempo, como por el rendimiento del equipo, para que el fútbol no se resienta los domingos. Pero convive con esta tesitura hace ya un par de jornadas... y mañana volverá a sucederle lo mismo. Tras otra semana de entrenamientos a la carta, Hugo Díaz ha sufrido un problema en el abductor, Santi Villa y Esparza han trabajado al margen de sus compañeros y Paco Aguza es seria duda. «Y este último es el que más me preocupa de cara al choque ante el Lorca», reconoce el técnico del Mérida.

Tras un fuerte golpe en el dedo gordo del pie, el central del Mérida ya jugó con mucho dolor el pasado domingo en Sevilla ante el filial del Betis. Y el dolor persiste. «Ya veremos mañana, no sé si podré jugar aún o no. Pero me duele mucho», reconoció ayer Aguza tras el entrenamiento. «Yo también tuve una dolencia igual y fue un proceso largo. Cuando realizas un movimiento extraño se te saltan hasta las lágrimas», recuerda Nafti, quien no descartó ayer incluso la posibilidad de infiltrarle. «Paco (Aguza) es un tipo duro».

De los tres tocados restantes, Hugo Díaz, Santi Villa y Esparza, lo único a lo que se pudo atrever es a incluirlos en la convocatoria. Tal es la situación del grupo que está valorando seriamente que Javi Hervás, el último en llegar, debute en una lista. «El primer día le costó físicamente, pero en los últimos entrenamientos ya ha estado bien. Es un tipo inteligente, que se preocupa por la estrategia, por el balón parado, que pregunta... Es interesante».

Porque no ocultó Nafti su satisfacción por contar con un efectivo más, al menos, hasta que se reincorporen al grupo Chema Mato y Juanlu Hens en el mercado de invierno. «Claro que estoy contento con su llegada. Es un futbolista con experiencia que ha jugado en equipos importantes y al que no le pesará el Romano. Todo lo que sea sumar y entrar en la dinámica del grupo, bienvenido sea». Por demarcación lo comparó el técnico emeritense a un Juanlu Hens, a un Álex Bernal, a un '8'.

Un Juanlu Hens, por cierto, que ya ha comenzado a realizar ejercicios de recuperación, junto a sus compañeros, tras la operación de hace poco menos de mes y medio, según un vídeo publicado por el club. «Me emocioné con el vídeo», admitió Nafti. «Mentalmente es un tipo fuerte y se le ve en la cara que está cerca porque cuando entrenas al lado de tus compañeros, en el césped, te alivias mentalmente». Entre las bajas y las dudas, reconoció que para recibir mañana al Lorca está planteándose «jugar con un 4-4-2».