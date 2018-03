«Hay que afrontar así cada partido, con esta intensidad» Lunes, 19 marzo 2018, 08:26

«El equipo ahora juega con la tranquilidad de no verse agobiado por el tema de que si no ganas te metes abajo, hemos estado en esa situación toda la temporada, no éramos capaces de ganar fuera y cada partido en casa parecía una final, ahora no estamos en esa situación y eso nos da cierta tranquilidad». Valoración positiva de Iván Ania tras la importante victoria ante el Écija, con un resultado que cree «justo, aunque incluso podríamos haber hecho algún gol más». Para el técnico asturiano este partido debe servir de ejemplo para lo que resta. «Estamos en una situación privilegiada de la que no queremos caer, hay que afrontar así cada partido, con esas ganas, esa intensidad y esa concentración», dijo.

Preguntado por Leandro, Jacobo y Curro, los hombres del partido, no escondió su satisfacción. «Leandro no es este partido, es toda la liga, es un portero que te da puntos, Curro está en un gran momento y Jacobo tiene todas las condiciones del mundo para llegar donde le dé la gana, es joven y tiene que aprender a aprovechar esas condiciones».