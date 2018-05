La afición, clave para Zarfino Zarfino golpea el esférico en el partido de la primera vuelta ante el Marbella. :: J. M. Romero El centrocampista uruguayo espera que el Francisco de la Hera sea una fiesta y poder devolver el apoyo a los seguidores azulgranas RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Viernes, 11 mayo 2018, 08:35

Giovanni Zarfino (Montevideo, Uruguay, 8 de octubre de 1991) es el jugador del Extremadura que mejor representa la entrega del equipo. El uruguayo se ha hecho un hueco en el 'once' gracias a su despliegue en el centro del campo. Un despliegue físico que a veces, al ir más allá, le ha impedido estar en encuentros clave por sanción. En esta final ante el Betis Deportivo sí va a estar, y sabe que la presencia y el apoyo de la afición es clave para ganar el partido. Además, el centrocampista también hace autocrítica sobre los últimos meses del equipo y de cómo han desaprovechado la ventaja que tenían sobre sus perseguidores.

«A la afición le pido que estén como siempre, que apoyen como lo vienen haciendo. Nosotros les hemos dado disgustos, porque de estar en los playoff hemos podido quedarnos fuera, y eso es culpa nuestra. Ahora que tenemos esta posibilidad y que dependemos de nosotros, que nos sigan apoyando como siempre porque no está nada ganado. Tenemos que jugar esta final, que es muy difícil, que nadie se piense que es fácil, espero que nos alienten y nos apoyen a muerte como lo hacen siempre», explica Zarfino, que espera que el Francisco de la Hera luzca sus mejores galas para el partido ante el Betis Deportivo.

El coliseo azulgrana presentará la mejor entrada de la temporada y esa situación no pasa desapercibida para la plantilla del Extremadura. Zarfino admite que esa circunstancia será un plus para los jugadores y espera corresponder al apoyo de la afición azulgrana. «Cuando jugamos de local siempre se siente a nuestra gente y eso es muy bueno para nosotros. Esperemos que nos sirva de aliento y de motivación para poder ganar en nuestra casa y ante nuestra gente, que es lo mejor. Tener la afición de nuestro lado te da un aliento muy bueno».

«Juan Sabas nos ha dado una inyección que nos ha servido de mucho y espero que la racha siga así»

El propio futbolista charrúa admite que la llegada del nuevo técnico también le ha dado un plus al equipo que va a ser crucial para el último partido de la temporada regular: «Juan Sabas nos ha dado una inyección que nos ha servido de mucho y espero que la racha siga así para poder meternos en playoff».

«Va a ser difícil»

Pese a que el ambiente alrededor del equipo tras la victoria en Mérida es de festividad, Zarfino avisa. El centrocampista cree que los suyos deben dejarse todo sobre el terreno de juego si quieren clasificarse para el playoff de ascenso a Segunda División. «De mi equipo espero mucho compromiso, mucha entrega. Que nos dejemos el alma dentro del terreno de juego y que podamos llevarnos la victoria, que es lo que esperamos todos», sentencia.

Gio Zarfino ha demostrado durante la temporada que es importante para el equipo. Ha conseguido tres tantos en los 30 partidos que ha jugado con la casaca azulgrana -25 de ellos como titular-, pero tanto las sanciones como la lesión que ha padecido le han cortado las alas. El centrocampista ha visto dos tarjetas rojas y 12 amarillas, pero eso ya es pasado. Ahora sí, ha llegado para quedarse y para arrimar el hombro para cumplir con los objetivos del club; primero con la clasificación para la fase de ascenso y después ya se verá.

«Me veo muy bien. Entreno siempre al cien por cien, que es lo que me mantiene bien físicamente. He tenido sanciones que me han dejado fuera, y esta lesión, que es un desgarro, y que me ha mantenido fuera tres partidos, porque he tenido esguinces de tobillo con los que sí podía jugar. En lo personal, creo que cuando me ha tocado jugar he rendido y espero poder seguir haciéndolo de la mejor manera posible», explica el jugador uruguayo, que llegó en verano al Extremadura procedente de Danubio, club de su país.

Todo está en juego, el momento de la verdad ha llegado para el Extremadura, pero el propio Zarfino admite que necesitan a la afición para la final del domingo. Los seguidores azulgranas ya han respondido, una vez más, a la llamada del club, y ahora queda que la plantilla les dé una alegría con la clasificación del equipo para el playoff.