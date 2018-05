«Nuestra afición nos ayudará el domingo llenando el estadio» Lunes, 7 mayo 2018, 08:16

En su vuelta al banquillo azulgrana, Juan Sabas se mostró muy contento por el rendimiento de los suyos. «Éramos conscientes de que sería muy difícil ganar aquí, porque ellos necesitaban ganar. Creo que el ritmo demasiado alto del rival les ha costado el partido, porque físicamente el ritmo que han imprimido en la primera parte les iba a pasar factura». Destacó a los suyos porque «los chicos han cogido mis ideas rápidamente: portería a cero, fútbol rocoso y mucha pegada en ataque. Es verdad que hemos llegado muy justos al final físicamente, hemos sabido sufrir en momentos concretos». En cuanto al rival, deseó al Mérida «que se salven. Por una parte estoy triste porque tengo un pasado aquí, dos años de mi vida en los que la gente me trató con muchísimo cariño. No me gusta jugármela con ellos, pero el destino ha sido así de cruel». De cara al último partido «tenemos que frenar la euforia, todo ha cambiado esta semana, y estoy seguro que nuestra gran afición nos ayudará de cara al domingo llenando el estadio».