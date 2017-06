Pardo: «Espera un año ilusionante, y esperamos conseguir el objetivo»

«Espera un año ilusionante, y esperamos conseguir el objetivo que no es otro que conseguir el playoff». De esta forma tan directa y sincera se presentó José Antonio Pardo como nuevo jugador del Extremadura UD. El mediocentro fue presentado ayer junto al presidente, Manuel Franganillo, como futbolista azulgrana, y no ocultó su alegría tras haber llegado al equipo de Almendralejo: «Estoy ilusionado desde el primer día que me llamaron y se concretó todo, y con ganas de empezar ya y de conocer a los compañeros».

El nuevo mediocentro azulgrana, que completó una espectacular campaña la pasada temporada en el Mérida, admite que le cautivó el proyecto del club, un proyecto que cree serio y a largo plazo con el fin de colarse en los primeros puestos de la clasificación.

«Los fichajes están siendo buenos, los rumores que van saliendo y todo lo que sale es bueno, y el equipo tiene que encajar, conocer cada uno a su compañero y dar cada uno lo máximo», apunta Pardo, contento con la planificación del club en cuanto a los fichajes y con muchas ganas de que la pretemporada comience para los azulgranas.

El jugador valenciano ha jugado tanto de central como de mediocentro durante su carrera deportiva, pero está más cómodo llevando la manija del juego de su equipo en el centro del campo del Francisco de la Hera.