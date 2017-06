Las lágrimas del Villanovense dan paso a las miradas puestas en el futuro

Cuando uno despierta de un sueño y descubre que no es realidad, un minuto después uno puede asimilar el regreso a la vida real. Sin embargo, cuando uno sueña despierto y está a punto de lograr que esa ilusión se convierta en algo real, asimilarlo puede llevar algo más que sesenta segundos.

El Villanovense no pudo asaltar El Sardinero y el Racing de Santander le arrebató ese sueño cuando ya casi podía acariciarlo con la punta de los dedos. Y aunque no era la expresión más educada, todos coincidían: «Estamos jodidos». Las lágrimas sobre el césped del feudo cántabro dejaban claro que el sueño, ya real, se había vuelto pesadilla.

«Tratando de asimilar lo que pasó y por qué paso, dándole vueltas, aunque tampoco tiene mucho sentido. Te quedas con algo más general de lo que ha sido la temporada y ver a nuestra afición cómo nos despidió. En la presentación del equipo quería que nuestros aficionados se sintieran orgullosos y eso lo hemos conseguido». Eran las palabras del técnico Manolo Sanlúcar, 24 horas después del varapalo, para medios del club, «te quedas jodido, porque teníamos nivel para ascender, y las cosas, cuando las tienes tan cerca, duele más perderlas».

La escena sobre el terreno de juego se repetía después en el vestuario. Aunque allí, los jugadores pudieron ya escuchar el mensaje de su entrenador, que no fue como el que les dirige cada domingo. «Está claro que es un final especial, se acaba la temporada y no hay más. En todos los partidos les he felicitado, porque cuando se da todo no les puedes pedir más, pero ayer fue algo general, no había que analizar una derrota, era un momento de mucho dolor y creo que tenían que sentirse orgullosos».

El futuro de Sanlúcar

Y, entre esas palabras, casi una despedida. «Yo he estado muy orgulloso y he sido muy privilegiado de dirigir a este equipo y estos jugadores». Ese era el mensaje de Sanlúcar ayer. Mientras, el de la afición antes y después del partido contra el Racing de Santander fue: «¡Manolo quédate!». Y es que, son muchos los rumores que apuntan a la salida del técnico gaditano del banquillo del Villanovense, tras completar la mejor temporada histórica del club.

De momento, está previsto que la plantilla y el cuerpo técnico se reunan este miércoles en el Romero Cuerda para las últimas fotos oficiales y, en algunos casos, para las últimas imágenes juntos, antes de despedir la campaña.