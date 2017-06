Santander recibe al huracán Villanovense

villanueva de la serena. «El batir de las alas de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo». Con esta simple frase se puede resumir en qué consiste el denominado efecto mariposa. Es decir, pequeñas acciones que pueden ayudar a crear grandes cambios. De la ligera brisa provocada por este bonito insecto en una localidad extremeña a un huracán que llega hoy al norte de España.

RACING-VILLANOVENSE IDA 2-0 Racing de Santander: Iván Crespo; Córcoles, Julen, Samuel, Israel, Borja Granero, Santi Jara, Álvaro Peña, Abdón Prats, Dani Aquino y Óscar Fernández. Villanovense: Wilfred; Candelas, Javi Sánchez, César Morgado, Iván Pérez, Curro, Pajuelo, Carlos Valverde, Carlos Andújar, Jesús Rubio y Carlos Fernández. Árbitro: César Soto Grado (Riojano). Campo y hora: Campos de Sport de El Sardinero, 18.00.

Aunque, para ser justos, en esta historia la mariposa empezó en forma de oruga en la Sierra de Cádiz que vio nacer a este Villanovense que en poco más de un mes cumplirá su primer año. En concreto, Prado del Rey, un municipio de unos 5.800 habitantes, fue el punto de partida de un viaje que lleva hoy a los de Manolo Sanlúcar a 900 kilómetros de allí, sobre el césped del Sardinero. Era un 18 de julio, y Villanueva de la Serena se preparaba ya para sus fiestas patronales, con mucho calor. Algo más bajo estaba el termómetro en tierras gaditanas en esa fecha veraniega que Sanlúcar siempre recuerda como el inicio de este camino de altos vuelos.

De oruga pasó a crisálida y el 20 de agosto, en Almendralejo, la mariposa verde batió por primera vez sus alas. Un viento sin mucha fuerza, hoy convertido en temporal que les lleva esta tarde a intentar cambiar la historia del Racing de Santander, que aquel día de agosto, probablemente, no sabía de la existencia del Villanovense.

Mantener la identidad

Esas pequeñas acciones del efecto mariposa son, en este caso, los 90 minutos de cada uno de los 38 partidos disputados para estar hoy a las puertas de otro pequeño paso hacia un posible gran cambio. Y, si en ese tiempo el batir de las alas ha sido siempre el mismo, para qué cambiarlo.

«No le voy a pedir a mis jugadores nada de lo que no le haya pedido durante la temporada. No vamos a cambiar nada tras 38 partidos de liga y tres de play-off, quiero que seamos el mismo equipo, con la misma personalidad», ese es el deseo de Manolo Sanlúcar, «nosotros no estamos aquí para callar bocas, sino por una ilusión tremenda que tenemos, y es por el trabajo hecho durante el año que nos hemos ganada la posibilidad de ascender y nos vamos a dejar la vida en ello».

Pero no es el único que confía en mantener la identidad. «Durante la semana hemos preparado varias alternativas, incluso salir al ataque exponiéndonos, pero la clave es ser el equipo fiable del campeonato que sumó 86 puntos y que no se rindió nunca», afirma Ángel Viadero, técnico racinguista.

Y, si cada detalle cuenta, tanto Sanlúcar como Viadero tendrán que elegir muy bien quiénes son los elegidos para batirse hoy en duelo. Ninguno de los dos ha dado pistas, aunque quizás es el racinguista el que está obligado a cambiar el dibujo que no funcionó en el Romero Cuerda. Además, llega con la duda de Héber, que arrastra molestias por un esguince de rodilla. Quizás, en un partido en el que pide a sus jugadores hacer, al menos, tres goles, no apueste por el doble pivote.

Mustafá o Andújar

En el lado serón, tras los buenos minutos de Mustafá en el partido de ida, podría ser una de las alternativas. Aunque el técnico verde ha repetido las alineaciones de inicio en los tres partidos de playoff, parece poco probable que vaya a cambiar algo, por lo que Carlos Andújar podría empezar de nuevo como titular. «No sé si habrá algún cambio en cuanto al perfil de jugador, pero la idea es la misma y que seamos ese equipo que dificulta al rival en ataque, gestionar bien el balón y hacerles daño, pueden ser algunas de las claves del partido». La única baja es la de Tapia, sancionado.

El equipo viajaba ayer al completo, incluidos los lesionados Espín y Elías Pérez, junto con 500 aficionados para dar de nuevo aliento a esa mariposa verde para no dejar de mover sus alas hacia el final del vuelo que les convierta en huracán.