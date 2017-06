Sanlúcar: «No vamos a especular con el resultado de la ida»

Más cabeza que corazón necesita el Villanovense este domingo en El Sardinero. Confianza, pero sin exceso y para el técnico Manolo Sanlúcar, saber que el Racing de Santander puede pasar también la eliminatoria. «Toca jugar en su escenario, donde han sido un equipo muy goleador y se desenvuelven muy bien, es decir, sube la dificultad en la eliminatoria y espero que estemos preparados, para mí lo más importante es que nosotros sepamos que ellos nos pueden levantar la eliminatoria, si eso lo aceptamos y lo respetamos, tendremos mucho ganado».

Después de ese detalle, más psicológico que futbolístico, el siguiente paso sería hacer un gol. «Sería importante, un gol o más de uno, pero lo que hace falta es ser el mismo equipo competitivo, seguir con nuestra humildad, y con las ideas claras de lo que hacer en cada momento del partido», afirma.

El entrenador de los verdes ha insistido a sus jugadores también sobre las posibles variantes que puede presentar el conjunto racinguista en el partido de vuelta, pues cree que pueden tener planes muy distintos según cómo se desarrolle el partido. «Pueden tener varios dibujos, pero entendemos cuáles son sus variantes tácticas y vamos a estar preparados para ello».

Aunque si algo tiene claro el de Bornos es que en su cabeza no entra especular con el marcador de 2-0 obtenido en el Romero Cuerda. «Cuando los rivales nos meten en nuestro campo yo sufro mucho, me gusta estar lejos de mi portería, defender lo más cerca posible del área contraria, algo que no es fácil contra este rival, pero nosotros no vamos a especular, sabemos que tenemos que hacer gol y vamos a ir a buscarlo».