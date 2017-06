Veinte años pegado a una sola camiseta

Desde muy chiquitito. Hasta le tuvieron que falsear la ficha para jugar en los prebenjamines del Mérida porque aún no le daba la edad. Y hasta hoy. Víctima de ese fútbol moderno que ha contagiado incluso a la Segunda B, donde el rendimiento le come terreno a la trayectoria y la vinculación.

La temporada de Borja García Matador (Mérida, 1992), sobre todo la segunda vuelta, lo ha colocado ante la tesitura de su vida: ante una oferta de renovación que ni le mejoraba ni le empeoraba las condiciones ha decidido probar lejos de su zona de confort. El año pasado ya estuvo a punto de intentarlo, pero el ascenso de Osasuna a Primera rompió la aventura. «Llevo tiempo pensando en salir, y las últimas circunstancias me han ayudado a dar ese paso definitivo. El Mérida habló conmigo, me preguntó que qué pensaba yo y, tras su oferta de renovación, he decidido cambiar de aires», explica el mediapunta de San Juan, que acababa contrato precisamente este año.

«La decisión que ha tomado no nos sorprende para nada», explican los que le conocen. «Yo creo que se debería haber ido antes», opina un amigo. La sensación de su círculo es que le han valorado menos de lo que merecía y que necesita probar nuevos lances para seguir creciendo. «No sé. yo he estado toda la vida aquí. Cuando iba al Romano de chiquitito no soñaba con otra cosa que jugar en el primer equipo. Me duele en cierto sentido, porque irte de tu casa te toca el corazón. Me da coraje porque desde que tengo uso de razón he mamado esto».

«Me voy creyendo que, por club y afición, tenemos que estar si cabe un poquito más arriba aún»

La expresión es literal: salvo su segundo año de juvenil, que lo jugó cedido en el Atlético San José en la División de Honor, ha pertenecido siempre al Mérida. Los últimos siete años de manera consecutiva. Desde que Bernardo Plaza lo hiciera debutar como juvenil en el primer equipo allá por 2010. Desde entonces, y salvo el periodo del ictus y las lesiones, siempre ha sido uno de los jugadores con más minutos acumulados en todas las plantillas. Salvo esta temporada. «Hasta diciembre tuve continuidad, pero entonces me pasó lo del ojo y, con el cambio de entrenador, me costó aprovechar las oportunidades. No he jugado todo lo que me hubiera gustado. Y eso creo que me ha repercutido negativamente. No obstante, soy autocrítico y sé que este año no he estado tan bien como otros», analiza Borja. Sus cifras del último curso son estas: once partidos de titular, catorce entrando como suplente, seis sin llegar a salir y siete sin convocar (tres por lesión, uno por sanción y otros tres por decisión técnica). En total, 1.205 minutos, dos goles y una asistencia.

Aún no sabe dónde recalará este verano, pero no le importa mudarse lejos. «No sé cómo me adaptaré, porque es la primera vez que jugaré fuera de casa. Pero al fin y al cabo sólo cambio de lugar, no de profesión. Será otra vez once contra once jugando a una pelota». Con otra camiseta, eso sí. Con la del Mérida, hasta que vuelva otra vez («porque jamás cerraré las puertas a mi club»), ya solo le quedan recuerdos: «Me quedo con que he jugado en el primer equipo del club donde he estado toda mi vida. Me quedo con el ascenso a Segunda B. Y me voy creyendo que, por club y afición, tenemos que estar si cabe un poquito más arriba aún». Lo celebrará, ahora sí, como aficionado.