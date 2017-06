Iván Pérez: «Será un partido complicado»

El Villanovense cuenta ya los días para viajar a Santander. Con ilusión, pero sin exceso de confianza. «El equipo está contento e ilusionado, pero va a ser un partido muy complicado y con un gran ambiente», afirma Iván Pérez poco antes de regresar a los entrenamientos tras la jornada de descanso del martes.

Los de Manolo Sanlúcar preparan ya el partido del domingo con las sesiones habituales a lo largo de toda la temporada. Si bien villanovenses y racinguistas se centrarán en pulir los detalles para el encuentro de vuelta. «Ellos habrán visto el partido de ida, sabrán que todo pasa por no cometer los mismos errores que pudieron cometer aquí, y seguramente allí se verá otro Racing».

El vitoriano también ha analizado el partido del pasado domingo y cree que, pese a que el marcador es bueno, se podrían haber logrado más goles. «Prácticamente habríamos sentenciado la eliminatoria, pero no fue así, no es un mal resultado, pero no hay que confiarse porque ellos son un buen equipo y juegan en casa, son conscientes de lo que se están jugando, y si vamos pensando que vamos a pasar la eliminatoria sí o sí nos podemos confundir».

Lo que sí tiene claro es que el conjunto cántabro no dio su mejor versión gracias en parte al esfuerzo del Villanovense. «No es que el Racing estuviera mal, sino que creo que nosotros estuvimos por encima de ellos y se vio a un equipo trabajando todos a una», apunta.

Y ante ese posible cambio de versión del Racing, Iván Pérez apuesta por un mismo Villanovense. «Nosotros tenemos que seguir en nuestra línea, aquí supimos mantener la portería a cero y vamos allí sabiendo que somos un equipo que en todos los partidos de la temporada, excepto tres, hemos hecho gol, y meter allí un gol sería poner pie y medio en la siguiente eliminatoria». Y sobre el ambiente que se espera en El Sardinero, advierte: «Será una motivación extra y si pasamos será mucho más bonito».