El Mérida se estrena con Toni Sánchez

El Mérida confirmó ayer su primer fichaje del verano. Y se trata de un viejo conocido del fútbol extremeño: Antonio Sánchez Cabeza (Barcelona, 1985), el lateral izquierdo que tan bien caló en el Príncipe Felipe desde el 2012 al 2016. Se trata de un carrilero de largo recorrido, que también puede actuar en el centro del campo, y que ataca con la misma facilidad con la que defiende. Una de sus mejores características, de hecho, es el golpeo del cuero, tanto para las jugadas a balón parado como para los lanzamientos de media distancia.

«Cuando te tratan bien en un sitio siempre es bonito volver», explicó ayer Toni Sánchez en Canal Extremadura Radio, refiriéndose a su vuelta a la región. «Llevaba tiempo hablando con Bernardo Plaza. Volver era una de las prioridades, para estar cerca de casa. Y cuando se presentó la oportunidad, llegamos a un acuerdo hace un par de días», apuntó el nuevo jugador del Mérida, que ha firmado por una temporada con opción a otra si juega más de 25 partidos.

«Había poco que pensarse porque el proyecto es ambicioso. El año pasado el club ya hizo una buena campaña. El objetivo, retocando un poco lo que ya hay, es repetirlo», remarca el jugador, que se formó en las categorías inferiores del Betis y que procede del Toledo, con el que jugó el pasado mes de mayo playoff de ascenso a Segunda A. «En la segunda vuelta he jugado menos que en la primera, porque me lesioné y, cuando me recuperé, luego costó entrar en el 'once'. Pero he disfrutado mucho este último año, con un equipo y un entrenador al que le gustaba jugar. Nos hemos quedado con las ganas de más porque no tuvimos suerte de cara al gol en la eliminatoria con el Atlético Baleares».

Debutó en Primera con el Betis de Chaparro en el Sánchez Pizjuán un 6 de enero de 2008, entrando por Rivas en el 27' de un partido que acabó perdiendo 3-0. Tras tres temporadas en Segunda B con el filial verdiblanco se marchó a Segunda para jugar con el Albacete un año y con el Huesca otro. Y entonces, en verano del 2012, fichó por el Cacereño, al que le guardó la banda izquierda cuatro temporadas consecutivas (aunque en la segunda de ellas, llegó en el mercado de invierno): 119 partidos y ocho goles. Y entre medias, la Copa del Rey frente al Málaga, ofertas para marcharse a Segunda A en plena temporada y un descenso doloroso, el de hace un año en Linarejos. El curso pasado, en el Toledo, actuó en 26 partidos, 22 de ellos como titular.

La llegada de Toni Sánchez aumenta a cuatro el número de futbolistas en el futuro plantel de un Mérida que espera, en no más de diez días, dar a conocer el nombre de su nuevo entrenador.