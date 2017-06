El Cacereño confía en el factor campo

«Ellos saben que vienen a uno de los campos más difíciles de la Tercera División y que van a sufrir». Como puede apreciarse en las palabras del capitán del Cacereño, Aarón Fernández, el equipo verde ya prepara su particular emboscada futbolística al Beasáin.

A juicio del experimentado jugador verde, la clave para que su equipo pueda levantar el próximo domingo en el Príncipe Felipe (18.00 horas) el 1-0 que trae de desventaja de tierras vascas pasará por imprimir un ritmo alto: «Ellos en su campo jugaron sus armas y ahora nos toca a nosotros jugar las nuestras con nuestra afición, con un campo más grande y con nosotros mismos, que toda la temporada hemos estado muy fuertes. Hay que plantear el partido con mucho ritmo, que a ellos les cueste, ya que les interesa que el partido sea lento».

Aarón reconoce que el hecho de no marcar en los últimos cuatro encuentros, especialmente en los tres de playoff, «es algo que está pasando factura, pero hay que ser positivos y no ponernos una losa. Hay rachas positivas y negativas y ahora es el momento de cortar esta. El fútbol es caprichoso y puede que te dé o te quite, pero hay que morir con las botas puestas y este grupo lo ha hecho siempre. El equipo va a sacar la eliminatoria porque se lo merece». Y todo, por descontado, sin descuidar ni un ápice el aspecto defensivo, según recalca: «Hay que tener cuidado, porque un gol en contra nos complicaría mucho».

Tras la sesión de recuperación del lunes y la jornada de descanso de ayer, el Cacereño regresará hoy al trabajo en los campos federativos Manuel Sánchez para encarar a partir de mañana jueves la recta final de la semana sobre el césped del Príncipe Felipe. Unos días que se afrontan, a juicio de Aarón, con total confianza en lograr la gesta de plantarse en la eliminatoria final: «Somos un equipo con experiencia. En el instante en el que marquemos, el equipo avanzará. Es el momento de no ser negativos y de tener tranquilidad. Superar esta eliminatoria nos dará más confianza».

Mientras Kevin y Martins ya han sido operados con éxito, los ojos del cuerpo técnico están puestos en Asiel, quien regresó de Beasáin con un corte en un pie por un pisotón de un jugador del equipo vasco. Aunque hoy se ejercitará tan solo con carrera continua, su participación el domingo no peligra.

El club ya ha comenzado a expedir las entradas en Deportes Blanes y el Centro Comercial Ruta de la Plata. Los abonados pagarán un suplemento de 10 euros en Tribuna y de cinco en Preferencia, por dos euros los niños. Además, podrán adquirir otras cuatro entradas de idéntico precio y localidad para otros tantos acompañantes. Para los no abonados, el precio será de 15 euros en Tribuna, 10 en Preferencia y cuatro los niños. La afición visitante se moviliza ya con un viaje organizado.