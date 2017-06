Y primero renueva el capitán

Se lesionaron Regino y Manolo Parra y entonces Javi Chino (Badajoz, 1987) aterrizó de urgencias en el Mérida en junio de 2014, cuando restaban tan solo cuatro partidos para el final del playoff de ascenso a Segunda B la temporada de Bernardo Plaza en el banquillo. Y ayer, con su «sí» a la oferta de renovación, se convirtió en el jugador más veterano de ese vestuario, una vez el canterano Borja ha decidido no continuar en el club. El capitán cumplirá por tanto su cuarta temporada (más esos playoffs) en el estadio Romano, y lo hará como un referente emocional de la afición. Solo hace falta pasarse por las redes sociales del jugador para comprobarlo.

«Llevo cuatro años aquí, sé cómo se trabaja, la calidad humana que hay dentro del club, más la afición. son muchas cosas y razones por las que he renovado. Ya digo, llevo cuatro años y ojalá que sean muchos más», manifestó ayer Javi Chino en Canal Extremadura Radio. El mediocentro pacense, que comenzó a contar el curso pasado justamente tras su gol al Granada B en la cuarta jornada (el único que hizo en toda la campaña), sumó 1.433 minutos en 19 partidos disputados. Dieciséis como titular y tres como suplente. Y sin embargo, si su rendimiento (siempre que jugó) fue de notable, su aportación para la cohesión y la progresión del grupo de puertas para adentro fue más importante aún que su rendimiento sobre el propio terreno de juego. Solo hace falta preguntar a sus compañeros del último curso.

Se trata del tercer jugador confirmado para la próxima temporada, porque el delantero Hugo Díaz y el central Rafa Navarro tienen contrato en vigor con el club. La confirmación de la renovación de Javi Chino fue la respuesta ayer de la entidad a la demanda de noticias que solicita la afición a través de las redes sociales, porque la continuidad del jugador ya estaba hecha desde hace tiempo: «La semana pasada me llamaron, fui a Mérida y en diez minutos llegamos a un acuerdo sin problemas. Yo ya sabía hace tiempo que iba a renovar porque el club me dijo que quería contar conmigo y yo les dije que no iba a haber problemas en seguir. Por tanto.», desvela el primer renovado del Mérida este verano.

Ahora falta qué respondan los otros nueve futbolistas con oferta de renovación sobre la mesa: Mandaluniz, Aguza, Ayoze, Migue Marín, Álex Bernal, Hugo Rodríguez, Carlos Rodríguez, Óscar Rico y Yacine.