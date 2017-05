villanueva de la serena. La fábula se repite para el Villanovense. Otra vez, David contra Goliat. La eliminación del Fuenlabrada supone una nueva página en la historia del club, que escribirá un nuevo capítulo en el que se topará una vez más con un gigante, llamado Racing de Santanter. Un club centenario que saboreó las mieles del éxito, con altibajos, hasta la temporada 2011-2012, cuando empezó su declive y pasó de la Primera División a las tinieblas en Segunda División B. Lo peor es que el descenso a los infiernos fue tanto en lo deportivo, como en lo económico.

Sin embargo, el conjunto cántabro vuelve a resurgir desde la base. Lo intentó el año pasado, pero fracasó tras ser eliminado por el Cádiz en el playoff. Esta vez, llega arrollando, pues en la primera eliminatoria ha endosado un set, 6-1, en el marcador global ante el Rayo Majadahonda. El gigante cántabro parece que ha despertado y no quiere dejar pasar la oportunidad.

Enumerar las diferencias de Villanovense y Racing sería casi imposible, pero lo cierto es que los de Manolo Sanlúcar han demostrado no dejarse asustar por nombres y números esta temporada. «A nivel de clubes, la diferencia es abismal, pues el Racing es un club histórico, mientras que el Villanovense está creciendo cada día, haciendo las cosas muy bien», señala el técnico serón, que añade que «pese a ello, en el terreno de juego nos tendremos que acercar a ellos lo máximo posible y si somos capaces de superarlos con nuestras fuerzas, mejor, pero es verdad que el nivel del equipo que nos visita es muy alto, por lo que tendremos que trabajar mucho, como siempre».

La última vez que el Villanovense se sintió así de pequeño ante un gigante, fue frente a La Hoya Lorca, equipo que lograba este domingo el ascenso a la categoría de plata. Los murcianos llegaron al Romero Cuerda con cartel de favorito y se marcharon con una derrota por 3-0. No fueron los únicos, pues esta temporada, el feudo serón ha celebrado los triunfos ante Real Murcia, Cartagena, Mérida, Marbella o Melilla, los siete primeros del grupo IV. No son las históricas cifras del Racing, pero deberían tenerse en cuenta para este partido de ida que se disputará este domingo, 4 de junio, a las 19.00 horas.

Pero si algún estadio va a sobresalir en esta eliminatoria será el Sardinero, un nuevo campo que añadir a la lista de visitas ilustres del Villanovense. «No me gustaría que el futbolista se quedara con poder visitar el Sardinero, me gustaría que pensara que en ese estadio hay que ir a ganar, es evidente que cuando yo era futbolista también me gustaba jugar en campos así, pero quiero que nos olvidemos del estadio o del respeto que nos pueda provocar el Sardinero y su gente». La vuelta será en el estadio cántabro el domingo 11, a las 18.00 horas.

El Villanovense, que empezaba ayer a preparar estos 180 minutos de eliminatoria, disfruta hoy de jornada de descanso.