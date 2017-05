Sanlúcar, del Villanovense: «Hay que llevar el partido donde queremos y ser valientes»

Cuando aún queda camino por recorrer, no hay espacio para la euforia. Manolo Sanlúcar, técnico del Villanovense, no quiere dar cabida a ese sentimiento en sus jugadores, a los que pide personalidad para el partido de vuelta ante el Fuenlabrada. «Un gol allí nos daría mucha ventaja, sí, pero hay que hacer el gol, que todavía no lo hemos hecho, entonces no hay motivo para la euforia, tenemos que ser muy optimistas, creer en nosotros mismos y tener una gran personalidad».

Delante estará el Fuenlabrada, que no será el único rival, pues habrá que luchar también contra la presión. «Eso va a marcar el desarrollo del partido, y conforme se acerque el final, uno u otro equipo va a tener más presión, hay que saber luchar contra eso también, y para ello quiero a mi equipo fiel a su personalidad».

Y si lejos está la euforia, más allá todavía se encuentra el favoritismo. «No somos ni más ni menos favoritos, mañana empieza la segunda parte de este partido, cambia el escenario, pero vamos a tener delante a un rival que va a poner todo para dar la vuelta a la eliminatoria y si no damos nuestro nivel, tocará sufrir». Pero si algo tiene claro Sanlúcar, es que quiere jugar más en campo contrario. «Tenemos que llevar el partido donde queremos y ser igual de valientes y atrevidos que siempre, porque no me gustaría estar defendiendo mucho tiempo».

La plantilla al completo parte esta tarde hacia tierras madrileñas para velar armas antes de un partido al que llega ya recuperado Juanjo Serrano y, previsiblemente, con Jesús Rubio descansado del esfuerzo en el partido de ida tras superar sus molestias.