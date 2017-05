Nueva cita con la historia para el Villanovense

Villanueva de la Serena. «¿Y por qué no?». Esa es la pregunta que desde hace unos días se hacen muchos en Villanueva de la Serena. Por ejemplo, «¿Y por qué no volver a soñar?». Como hace dos años, lobos contra leones. En aquel envite, los cachorros del Athletic de Bilbao fueron superiores a los serones. Ese sueño convertido en pesadilla ya pasó, pero el fútbol les da hoy una nueva oportunidad. Esta vez, lobos contra kirikos, como se hacen llamar los aficionados del Fuenlabrada (Canal Extremadura TV, 18.00 horas).

VILLANOVENSE-FUENLABRADA Villanovense: Wilfred; Candelas, Javi Sánchez, Morgado, Iván Pérez, Pajuelo, Curro, Mustafá, Jesús Rubio, Valverde y Carlos Fernández. Fuenlabrada: Pol Freixanet; Jaume, Paco Candela, Diéguez, Fran García, Velasco, Nana, Milla, Cristóbal, Cervero y Dioni. Árbitro: Luis Mario Milla Alvendiz (andaluz) Campo y hora: Estadio Municipal Romero Cuerda, 18.00 (Canal Extremadura TV).

«¿Y por qué no ganar en casa?». El humilde Romero Cuerda vuelve a ser testigo de una nueva batalla. Sus muros no cargan con muchos años de historia, pero en su corta vida sí que albergan muchas emociones. El Villanovense ya tiene su experiencia, al contrario que el Fuenlabrada que vive hoy su primera vez en un playoff. Ganar en casa es importante, pero no encajar goles puede ser decisivo para el partido de vuelta. Aunque insiste Manolo Sanlúcar en que no quiere que eso les obsesione. «Queremos darle nuestra seña de identidad y sabemos lo que hay que hacer para que el partido sea lo que deseamos, minimizando las virtudes del rival, que sabemos que tiene muchas».

«¿Y por qué no creer en sus posibilidades?». Todas las eliminatorias parten en igualdad de condiciones, 50 por ciento para uno y el 50 restante para el rival. Ni Villanovense, ni Fuenlabrada se han cedido esta semana una décima de favoritismo, ni de superioridad. Lo que no falta en uno y otro lado es la ilusión, palabra que han repetido en sus discursos tanto Sanlúcar, como su homólogo en el conjunto madrileño, Antonio Calderón. La ilusión y la intensidad parece que también se reparten a partes iguales.

Aunque, si hablamos de números, los serones pueden mirar algo por encima a los kirikos. El Villanovense ha cerrado la temporada regular con 66 puntos, tres más que el rival. En goles, también ganan los verdes, por uno más a favor, además, han encajado diez goles menos que el Fuenlabrada. En cuanto al factor campo, dos veces han perdido este año los de Manolo Sanlúcar en el Romero Cuerda, mientras que los madrileños sólo han ganado cinco partidos fuera de casa. Los números están del lado del Villanovense, pero las estadísticas no son las más adecuadas para intentar predecir un resultado sobre el césped.

A todo esto, hay que añadir que los paisanos de Fernando Torres también se estarán preguntando aquello de «¿Y por qué no?». Su historia pasa hoy por Villanueva de la Serena y no van a querer escribir hoy su penúltima página este año. Para ello, tienen sus armas. «Lo importante son los jugadores que tienen, la capacidad de definición y ellos tienen futbolistas de calidad que pueden decidir un partido, por lo que tenemos que estar muy atentos», apunta Sanlúcar.

Sin Juanjo Serrano

Para hacer frente a esa calidad, el técnico serón no podrá contar con Juanjo Serrano, tras romperse los huesos de la nariz, y se espera que Jesús Rubio, entre algodones los últimos días, pueda forzar esta tarde para dirigir el juego del Villanovense desde el centro del campo.

Con quien sí podrá contar es con la afición serona. Se espera un lleno absoluto en el estadio, con presencia de aficionados azulones, pues el club visitante ha completado al menos tres autobuses para acompañar al equipo. Más de 2.000 almas estarán pendientes de estos primeros 90 minutos de un sueño que quieren alargar durante varias semanas más.

Porque, al final, la pregunta que se hacen todos es: «¿Y por qué no subir a Segunda?». Para ello, el partido de hoy tendría que ser el primero de los seis que quedarían por delante para llevar a un equipo del bronce a la plata.