El Mérida ya puede buscar entrenador

Eloy Jiménez trasladó ayer por la mañana al Mérida la decisión que casi todo el Romano ya intuía: que no será el entrenador del equipo la próxima temporada. Se sentó el jueves a cenar con su mujer y sus hijos y la decisión que salió de esa mesa «creo que fue lo mejor para mí», confiesa el propio Eloy. «La decisión era muy difícil porque he estado muy a gusto en la ciudad. Nos planteamos venirnos todos, volver yo solo. y al final he decidido que lo más importante es la familia».

«Teníamos esperanzas en que aceptara la renovación», cuenta Bernardo Plaza, «pero ante temas personales como este no podemos hacer nada. Así que le deseamos lo mejor, porque se lo merece». «Si hubiera estado Mérida a dos horas de mi casa, la renovación hubiera estado hecha desde hace ya tiempo», prosigue Eloy Jiménez. «Llevábamos mucho tiempo hablando, desde diciembre, del proyecto que queríamos hacer el año que viene: dar un pasito más en lo deportivo, profesionalizar todo un poco más. pero faltaba mi decisión personal». Que ha sido finalmente que no. Ahora, el técnico albaceteño tendrá que esperar ofertas, porque no ha escuchado a nadie. «Mi primera opción era el Mérida. Pero tiene que ser algo que esté cerca de casa».

Le toca al Mérida ahora, por tanto, ponerse a buscar sustituto. «Tenemos ya una idea de lo que queremos, y a partir de ahí lo empezaremos a valorar», aporta el director deportivo. Es decir, un perfil parecido al de Eloy Jiménez: técnico experimentado con una trayectoria exitosa y con pleno conocimiento del grupo IV.

La idea es cerrar al nuevo técnico lo antes posible, aunque no se ha marcado el Mérida para ello plazo alguno. Sí, por ejemplo, ha anunciado que el lunes publicará una lista de los jugadores a los que se les ha ofrecido la renovación. El objetivo, una temporada más, volverá a ser el mismo que el último curso: intentar jugar el playoff de ascenso.