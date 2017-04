La recta final hacia la meta serona empieza hoy en Marbella

Un gigante con la cabeza alta y mirando hacia arriba llega a Marbella. El Villanovense llega a la Costa del Sol, pero no va en busca de la playa ni de vacaciones. Más bien todo lo contrario. Quiere reservar fecha para el playoff de ascenso y lo quiere hacer cuanto antes. «Queremos que la bola de partido se juegue en casa y para eso hay que ganar en Marbella, todo empieza aquí».

MARBELLA-VILLANOVENSE Marbella FC: Manu; Carlos Julio, Neva, Tiri, Danilo, Lolo González, Goti, Petcoff, Zé Turbo, Kike Márquez y Joseba Beitia. CF Villanovense: Wilfred; Candelas, Javi Sánchez, Morgado, Iván Pérez, Pajuelo, Curro, Mustafá, Carlos Valverde, Jesús Rubio y Carlos Fernández. Árbitro: David Gálvez Rascón (Madrileño) Estadio y hora: Municipal de Marbella, 19.30.

Son la palabras de Manolo Sanlúcar que será el primero en dar un apretón de mano a Rafael Becerra 'Fael' y Agustín Izquierdo, recién llegados al banquillo marbellí esta semana. «Les conozco a los dos y he visto los 35 partidos del Marbella, por eso no creo que me puedan sorprender, pero es un equipo que tiene la necesidad de ganar, lo tienen muy difícil para meterse en playoff y para conseguir la Copa del Rey, porque tienen que fallar tres equipos, pero ellos van a tirar su última bala y me espero un equipo peligroso con las ansias de ganar,», apunta el técnico verde, que destaca la calidad a nivel individual de la plantilla marbellí.

Sin sorpresas

La única duda que le queda al de Bornos, es el posible cambio de dibujo que puedan dar Fael e Izquierdo al equipo. «Pese al cambio de entrenadores, han sido siempre muy parecidos, sólo una vez contra el Sanluqueño, se optó por una defensa de tres centrales, pero en este caso no espero ninguna sorpresa».

En ese sentido, Fael dejaba alguna pista en su rueda de prensa. «Muchos cambios no es aconsejable, vamos a sacar el once más competitivo que tengamos, con importancia del resto de jugadores que nos harán falta durante el partido o la semana que viene». Por tanto, muchas ganas, en un nuevo cuerpo técnico marbellí que se ha embarcado en una aventura que puede ser muy efímera, pues en principio el contrato es únicamente para los tres partidos que restan de temporada. Una situación de inestabilidad que podría aprovechar el Villanovense en esta visita.

Y mientras para el Marbella es su última bala, para el Villanovense es la primera. Parece poco probable que los serones vayan a dejar hoy nada atado, pero lo cierto es que calculadora en mano, de ganar, una derrota de Mérida y Melilla certificaría la participación de los de Manolo Sanlúcar en la fase de ascenso.

Cuentas al margen, en lo que a bajas se refiere, Sanlúcar viaja a Marbella con toda la plantilla, incluido Mustafá que ha entrenado esta semana con el equipo y podría regresar al once inicial tras su lesión. Al igual que Esteban Salazar, tras cumplir ciclo la semana pasada.