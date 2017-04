Jiménez: «Pasamos de la noche al día en minutos»

Eloy Jiménez lanzó ayer sus dos mensajes previos a la antepenúltima jornada de Liga. Los dos con un mismo destinatario. En el primero reiteraba su convicción y confianza en el equipo. y en el segundo reclamaba el calor de la gente mañana en el Romano (17.30 horas) ante el Mancha Real, que se juega por su parte el descenso a Tercera.

«Cuando perdimos el domingo en Córdoba, creo que fui la persona que más confianza tenía aún en este equipo. Junto a Bernardo (Plaza). En que nos vamos a meter. Los demás. poquitos», opinó el técnico del Mérida cuando le preguntaron si seguía manteniendo, cinco días después, sus palabras del Nuevo Arcángel. «Claro que las sigo manteniendo. Si ganamos los tres partidos que nos quedan, nos metemos seguro. ¡Cómo no voy a confiar en este equipo si he dejado a mi familia a 700 kilómetros de distancia y firmé cuándo éramos penúltimos! ¡Cómo no voy a confiar ahora que estamos junto ahí!». «Es que aquí pasamos de la noche al día en minutos», continuó Eloy Jiménez. «Pero los que estamos dentro confiamos en este equipo, porque transmite en cada entrenamiento. Lo vamos a conseguir».

Pero con la ayuda de la gente, reticente en la venta de entradas esta semana a pesar de que el club ha puesto el partido a cinco euros. «Es un día para la afición. Tiene que venir todo el mundo a apoyar. Los necesitamos porque nos estamos jugando mucho. Y la gente tiene que venir con esa idea. Idea de estar unidos. Luego, tras el partido, que digan lo que quieran. Pero durante el partido tienen que volcarse. Que este equipo es el mismo cuando gana que cuando pierde. Los futbolistas han transmitido y se han colocado en una situación de privilegio como para que la afición se vuelque con ellos. Si hay gente que no confía en este equipo yo les digo que lo vamos a conseguir».

Las cuentas continúan siendo las mismas: ganar los tres partidos que restan. Y que el plantel no mire ni un partido más allá del suyo: ni lo que pueda hacer el Murcia en Sanlúcar, el Villanovense en Marbella o el Melilla ante el Linares. Ese plantel de Eloy Jiménez está al completo, y solo contará con la baja del lateral Dani Fernández, aún lesionado.