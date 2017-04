Una docena de autobuses para la conquista de Jaén

Puede parecer un desplazamiento para un partido en el que esté en juego un ascenso o la salvación en la última jornada, pero no. La afición del Extremadura viajará en masa para apoyar a su equipo en un partido de liga que, aunque muy importante, no es definitivo ni marcará matemáticamente la salvación directa del conjunto de Almendralejo. Sí puede asegurarse el Extremadura la promoción si gana al Real Jaén, pero los más de 700 seguidores azulgranas que acompañarán a los suyos más allá de tierras extremeñas certificarán un récord esta temporada, ya que el Extremadura no ha logrado desplazar a tantos aficionados para un partido este año.

El entrenador azulgrana, Juan Sabas, sabe de la importancia del partido tanto para el equipo como para la afición, por lo que asegura que los jugadores que estén disponibles lo darán todo para traerse los tres puntos de vuelta: «Tranquilo no estoy. Estoy deseoso de competirle al Jaén y con ganas de conseguir la victoria porque medio pueblo se mete en autobuses y nos acompaña. Esa gente sí que son valientes», apunta Sabas.

El técnico admite que el último triunfo supuso una alegría para la afición, por lo que quiere dedicarle otros tres puntos. «Con la victoria del otro día -ante el Marbella- dimos una alegría a una afición que nos está mostrando un cariño increíble», sentencia Juan Sabas.