Tres citas por tachar en el calendario del Villanovense

villanueva de la serena. Veinte días. Con sus horas, minutos y segundos. Ese es el tiempo que le queda al Villanovense para su último partido de liga. Los aficionados empiezan a tachar los días en un calendario del que se habla desde hace semanas, por su dificultad. Sin embargo, los serones han superado con buena nota sus enfrentamientos ante La Hoya, Melilla, San Fernando y Cartagena, con el único suspenso del Granada. «A priori, teníamos en el calendario equipos que daban un poco más de respeto, pero al final vas a cualquier campo donde un equipo se juega la vida y la dificultad es la misma», apuntaba Manolo Sanlúcar tras la victoria ante el Cartagena, «nosotros hemos ido paso a paso, quitándonos estos equipos de encima y hemos seguido ahí, ahora lo que hace falta es seguir ahí estas tres semanas y nos bajarnos».

Todo ello después de que Córdoba B, Recreativo y Extremadura, que pelean por la salvación, ganasen a sus perseguidores más cercanos, Mérida, Melilla y Marbella, respectivamente. «Nosotros sufrimos lo mismo ante cualquier equipo, porque la igualdad es muy grande en la categoría». Contaba un Sanlúcar que confiaba en la victoria ante el Cartagena ya desde antes del pitido inicial. «Al llegar al vestuario, he visto las caras de los jugadores que me transmitían seguridad, ilusión, motivación y ahí ya te das cuenta de que no te van a fallar».

Esa ambición y ese orgullo han pasado del césped a la grada. El domingo, pese a ser televisado, el Romero Cuerda registró una de las mejores entradas de la temporada y subieron también los decibelios de los cánticos. «La situación es buenísima, el aficionado se va a su casa ya no sólo orgulloso de su equipo, sino muy contento por el resultado y por dar este paso hacia el objetivo».

Sin embargo, si alguien debe anclar los pies en el suelo, ese es siempre el entrenador. Alegría sí, pero con moderación. Primero Marbella, después Jerez y, por último, Sanluqueño. Para Sanlúcar no existe ni calculadora, ni calendario, ni clasificación. «No miro eso, miro al Marbella, un rival durísimo y contra el que podemos dar otro paso importante, así que hay que seguir trabajando para llegar lo mejor posible a ese partido e intentar ganar, está claro que en mi cabeza, mi ilusión sería coger al segundo, pero no vamos a despistarnos con eso». Con todo ello, y sin una máquina del tiempo para ver cómo acaba esto en tres semanas, sólo queda seguir tachando días del calendario.