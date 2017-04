Izquierdo firma como segundo de Fael en el banquillo del Marbella

Fael y Agustín Izquierdo se cruzan en el camino de Villanovense y Mérida. El Marbella encarga la misión de intentar meter al equipo en fase de ascenso a dos extécnicos del Badajoz. El conjunto marbellí es séptimo a cuatro puntos de la cuarta plaza que ocupa el Murcia y tiene a serones (a seis) y romanos (a tres) como rivales.

Fael tomará las riendas como primer entrenador apoyado por Izquierdo, quien por otra parte no podría dirigir a un equipo por haber entrenado al Badajoz esta temporada. «Me ofrecieron entrenar estas tres últimas jornadas y no nos lo pensamos ni diez minutos», apunta Fael, que fue jugador del extinto Atlético Marbella en la 96-97 y del vecino San Pedro la temporada siguiente también en Segunda B. El técnico segedano no descarta meter al Marbella entre los cuatro primeros y prolongar su enstancia en la Costa del Sol. «La directiva quiere acabar con buena imagen. Pero nosotros queremos proponer la fase de ascenso, al menos ilusionar a la gente. La Copa del Rey sería un gran objetivo, pero mientras que matemáticamente se pueda vamos a intentarlo. Iremos descartando objetivos», sostiene Fael, que como entrenador ha dirigido al Badajoz, Díter y Fuente de Cantos

Los dos técnicos se encuentran ya instalados en la ciudad de la Costa del Sol y dirigirán este miércoles su primer entrenamiento en doble sesión.