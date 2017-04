El Villanovense aplasta a otro gigante en su estadio

La tarde se había puesto para ganar, y el Villanovense no falló. La derrota del Mérida y el empate del Melilla, sumado a la posterior derrota del Marbella, daban alas a los serones para coger altura con respecto a sus perseguidores, y así fue. Eso sí, no fue fácil.

VILLANOVENSE CARTAGENA 3-0 VIllanovense: Wilfred; Iván Pérez, Javi Sánchez, Morgado, Candelas, Pajuelo, Valverde (Álvaro González, min. 83), Curro (Rojas, min. 75), Jesús Rubio, Adri Cuevas (Carlos Andújar, min. 57) y Carlos Fernández. Cartagena: Marcos, Óscar Ramírez, Jesús Álvaro, Zabaco, Gonzalo, Sergio Jiménez, Cristo, Rivero (Juanlu Hens, min. 79), Arturo (Sergio García, min. 76), Germán y Artiles (Isi Ros, min. 72). Goles: 1-0: Jesús Rubio, min. 70 (Penalti); 2-0: Jesús Rubio, min. 79 (Penalti); 3-0: Álvaro González, min. 89. Árbitro: López Huerta, amonestó a Candelas, Curro y Pajuelo para los locales, y a Rivero en los visitantes. Incidencias: Estadio Romero Cuerda, unos 1.900 espectadores.

El choque ante el Cartagena se presentaba como una prueba de fuego para ambos equipos, que lo dieron todo en los 90 minutos, pero fueron los once metros los que determinaron el resultado final. Manolo Sanlúcar no sorprendió en el once y la única novedad fue el regreso de Iván Pérez al lateral derecho por la sanción de Salazar.

En esa prueba de fuego, el Villanovense a punto estuvo de quemarse en la primera mitad, en la que Wilfred evitó a los 14 minutos de juego l primer gol tras salvar el remate a bocajarro de Gonzalo en una parada espectacular. Mientras, en la mata contraria era Marcos el que tenía que emplearse a fondo en una falta botada por Jesús Rubio que buscó la base del palo en un disparo a unos metros de la frontal.

Manolo Sanlúcar Entrenador del Villanovense Jesús Rubio Jugador «Un partido igualado, pero con una jugada determinante, la del penalti fallado por ellos» «Es un orgullo para el equipo y para el pueblo hacer frente a un equipo como el Cartagena»

Aunque los serones tuvieron ocasiones en esta primera mitad, sobre todo a balón parado, era el Cartagena el que disfrutaba de las ocasiones más claras. Si bien, por momentos parecía que al conjunto cartagenero no le desagradaba en exceso el empate.

Cara y cruz en los penaltis

Máxima igualdad hasta el descanso, en juego y marcador, pero el partido terminó de abrirse en la segunda mitad, en la que un penalti a favor terminó por volverse en contra del Cartagena. Corría el minuto 49, cuando César Morgado derribó a Arturo dentro del área en uno de tantos agarrones, que esta vez el colegiado, López Huerta, pitó. Fue el propio '9' murciano el que desafió a Wilfred desde el punto de penalti, pero su disparo se marchó desviado a la izquierda del portero serón.

Un fallo que desestabilizó al propio ariete, que acabó siendo sustituido, y a todo el conjunto visitante. Eran quizás los minutos en los que peor lo pasaba el Villanovense, pero ese susto y la entrada de Carlos Andújar les hicieron reaccionar. La entrada del emeritense dio un aire nuevo al centro del campo, que empezó a dominar algo más el balón. Una posesión que no generaba ocasiones claras, pero sí numerosas jugadas a balón parado.

En una de esas jugadas, llegó el penalti que iba a compensar la balanza. En un agarrón similar al del penalti en contra, pero con resultado distinto. Derribo de Carlos Fernández, agarrado por Óscar Ramírez, y el pichichi serón, Jesús Rubio, no perdonó y batió a Marcos con un disparo centrado, pero efectivo que adelantaba a los serones en el minuto 70 (1-0).

Con esa ventaja, Sanlúcar volvía a redistribuir la medular a los pocos minutos, con la entrada de Rojas por Curro, para adelantar a Javi Sánchez y proteger el marcador. Un cambio que no encerró al Villanovense, que de nuevo desde los once metros iba a sentenciar el partido. Un nuevo agarrón, esta vez de Gonzalo a Rojas, que de nuevo Jesús Rubio y de nuevo al medio, ampliaba la ventaja para delirio de una grada abarrotada en la tarde de ayer (2-0).

Dos goles en diez minutos que dejaron tocado y prácticamente hundido a un Cartagena que parecía no parar de pensar en el penalti marrado que podría haber cambiado el curso del partido. Faltaba aún el toque de gracia para redondear un marcador que se hizo casi excesivo por lo expuesto sobre el campo. La salida de un ambicioso Álvaro González apuntilló a los murcianos con una gran jugada individual del onubense, a un minuto para el final, que regateó a tres jugadores dentro del área para batir a Marcos y terminar de desatar a un Romero Cuerda que despedía a su equipo entre aplausos y gritos de campeones (3-0). Una victoria que acerca aún más a los serones a su objetivo.