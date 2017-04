Tres puntos que son medio billete para el Mérida

El Mérida se juega esta mañana en El Arcángel de Córdoba medio billete de playoff. También lo cree así su técnico, Eloy Jiménez: «Con todos los respetos para el resto de rivales, si ganamos ponemos pie y medio en los playoff. porque luego nos quedan dos partidos en casa que, si los ganásemos, sumaríamos tres triunfos». No obstante, estadísticas y números aparte, el momento de confianza que atraviesa el cuadro emeritense lo convierte en un pronóstico fiable. Todo lo que intenta, le sale. Porque se lo cree.

CÓRDOBA-MÉRIDA Córdoba: Valera; Leto, Pablo Vázquez, Fran Serrano, Víctor Mena; Ortega, Esteve; José Antonio González, Sebas, Vera; y Moha Traoré. Mérida AD: Mandaluniz; Álex Díaz, Aguza, Ayoze, Migue Marín; Pardo, Antonio Romero o David Álvarez, Álex Bernal, Óscar Rico o Hugo Rodríguez; Yacine y Diego Cascón o Hugo Díaz. Árbitro: Monter Solans, Colegio Aragonés. Estadio y hora: El Arcángel, 11.30.

Es ganar para henchir esa fe y es ganar para, al fin y al cabo, seguir dependiendo de uno mismo. «Es lo que queremos: que nadie con el que tenemos perdido el goal-average se ponga por encima de nosotros, porque eso nos puede complicar la clasificación. Tenemos que volver a salir de esta jornada entre los cuatro primeros», pide Eloy Jiménez, que podría sumar este mediodía su duodécimo encuentro consecutivo sin perder.

Y lo intentará con cambios en el 'once'. Pero con cambios respecto a las últimas jornadas, no con cambios que puedan llegar a sorprender. Óscar Rico y Hugo Rodríguez se jugarán un puesto en la banda; Yacine, Hugo Díaz y Diego Cascón los dos de arriba; y puede que Antonio Romero le dé descanso o a David Álvarez o a Álex Bernal.

Sobre el especialista a balón parado: «Que entrenen al 200% y ya decido yo. Y el que no juegue, que demuestre cosas cuando salga. No puedo poner a más de once». Sobre los tres puntas: «Como los tres son compatibles y me dan muchas posibilidades y alternativas, los roto porque quiero que los tres estén en forma. A veces depende un poco del rival o de los centrales que nos vamos a encontrar, pero como los tres nos dan trabajo, gol y capacidad entre líneas. tienen que jugar los tres». Y sobre la otra demarcación sensible a un cambio esta mañana.: «Es que quiero a todos enchufados. Ellos saben que pueden pasar del equipo a la grada y de la grada al equipo. Por eso lo único que les pido es que estén preparados para cuando se les presente la oportunidad».

Decíamos Antonio Romero porque la defensa parece intocable y porque Javi Chino se quedó ayer fuera de la convocatoria (por decisión técnica), junto a Carlos Rodríguez y el lesionado Dani Fernández. En el filial del Córdoba, virtualmente salvado tras una sola derrota en las últimas siete jornadas (llega al choque con tres victorias consecutivas y más pendiente de lo que hace su primer equipo que de su realidad), han sido convocados para el primer equipo los atacantes Alberto Quiles (ocho goles) y, otra vez, Javi Galán (ex del CD Badajoz). O sea que Jorge Romero, que se convirtió en marzo en el tercer técnico de la temporada del filial cordobés, tendrá bajas importantes para intentar hacer daño a una de las mejores defensas del grupo.

No obstante, las confianzas sobran. En la primera vuelta, el Córdoba B se convirtió en el último equipo en ganar en el Romano. y remontado un resultado adverso. «Tenemos que intentar quitarle el balón, para que no tengan posesiones largas, que es su principal virtud. Que no nos muevan de una banda a otra. Ellos son veloces y tienen calidad, y en algún momento del partido sufriremos, pero creo que nos va a beneficiar jugar en un buen campo como El Arcángel», opina Eloy Jiménez.