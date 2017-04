El Mérida mereció más en Córdoba

Un tanto de Moha Traoré en el comienzo de la segunda parte permitió al Córdoba B derrotar a un competitivo Mérida, que tuvo su momento del partido en la primera parte, en la que no acertó con la meta de Valera. Pese a ello, tras el 1-0 los emeritenses buscaron la igualada, que merecieron en el cómputo general del envite por empuje y llegadas.

El Mérida sacó partido a su presión en los minutos iniciales, así como al nerviosismo del Córdoba B, con varias pérdidas y cesiones peligrosas de sus centrales para el portero como la que pudo aprovechar Hugo Díaz, que no logró conectar con Yacine. Los locales llevaron peligro en alguna jugada a balón parado, como la que mandó arriba Pablo Vázquez cerca del cuarto de hora desde el área pequeña, y en alguna subida de Leto, como la que desaprovechó Esteve pasado el ecuador. Pero en general la primera parte fue de mayor dominio emeritense.

Hugo Díaz probó a Valera con un tiro potente ya rondando la media hora y poco después perdonó, con un tiro que se perdió por poco junto al palo derecho, desde dentro del área. También pudo marcar en una buena acción de Álex Bernal por la derecha que mandó demasiado al centro, al cuerpo del guardameta. Los visitantes presionaron bien y jugaron con bastante criterio.

Pero al Mérida se le complicó el partido, hasta entonces bastante controlado, a los siete de la reanudación, cuando una gran jugada de José Antonio González acabó en un centro perfecto desde la banda izquierda a la cabeza de Moha Traoré, que remachó a la red sin oposición. Los visitantes reaccionaron sin esperar más tiempo y pudieron empatar casi de inmediato, en un servicio del recién entrado Hugo Rodríguez que Yacine mandó arriba con intervención también de Valera.

El duelo entró entonces en una fase más abierta, con algunas buenas acciones individuales del filial, como una subida de Leto, que no pudo rematar a la meta de Mandaluniz, o un centro de David Moreno que no encontró un amigo dentro del área. Los de Eloy Jiménez no se achicaban y un disparo de Hugo Rodríguez, muy bien en los minutos que jugó, acabó con la bola muerta dentro del área, donde Pablo Vázquez se adelantó a Yacine y evitó el remate.

El delantero emeritense fue protagonista en esos minutos, con un tanto no concedido por aparente fuera de juego tras un remate de un compañero en un saque de esquina. Luego no pudo evitar la salida de Valera en una jugada en la que acabó trastabillado. Los muchos aficionados emeritenses veían y cantaban que se podía empatar.

Y el Mérida se fue arriba con todo en el tramo final, con defensa de tres incluso con los cambios, aunque en general estuvo algo impreciso para generar opciones de peligro. Mena le birló el que iba a ser un remate franco a Hugo Rodríguez, que, luego, desde la otra banda, también tuvo un tiro que acabó arriba. Sin embargo, la mejor ocasión para empatar llegó ya en el tiempo de añadido, cuando un disparo de Óscar Rico que salió algo mordido estuvo cerca de superar a Valera. Al final, la manopla del portero mandó la bola a córner y dejó al equipo romano sin un punto que hubiera sido más que justo.