Eloy Jiménez pospone su futuro hasta el final del curso

Los compañeros de Cope le sacaron a pasear esta semana al técnico del Mérida, Eloy Jiménez, su futuro en el banquillo del Romano. A falta de concretar el proyecto de la próxima temporada (de si será en Segunda A u otra vez en Segunda B), la primera intención de la entidad emeritense es proponerle la renovación de su contrato. Aunque a día de hoy. «no lo sé», volvió a repetir ayer en sala de prensa el propio Eloy una vez más. «Mi prioridad es el Mérida porque estoy muy contento aquí, pero ahora mismo tengo un problema familiar y, hasta que no termine la temporada, no podré sentarme a solucionarlo. Cuando tienes que cambiar una casa, tienes que darle importancia a tu familia, y tu mujer y tus hijos también tienen su derecho a decidir. No depende de si subimos o no: la situación será la misma. Pero estoy encantado con la ciudad y el club, que también creo yo tendrá que opinar».

Sin Dani Fernández

Y ya está. Dejó apartado el debate, al menos públicamente, hasta el primer día de vacaciones de la plantilla. Porque ahora no hay cosa que le importe más que quedar entre los cuatro primeros, y por ende la cita de mañana en Córdoba. No viajarán ni el lateral Dani Fernández, que esta vez se ha roto el isquio de la otra pierna (que lo mantendrá entre dos o tres semanas de baja), ni el mediocampista Carlos Rodríguez, que ayer se entrenó por primera vez con el grupo y se quedará por tanto realizando trabajo específico para recobrar el estado de forma anterior al síncope que le dio hace una semana.

«Tras una semana sin competir es complicado que pueda estar en una cita como la de Córdoba. El lunes regresará con el equipo porque las pruebas dicen que está todo fenomenal. Es una persona que tiene normalmente la tensión baja y, a lo mejor, un cambio en el desayuno le provocó ese desmayo. Pero después del susto que nos dimos todos el sábado, ha estado arropado por el vestuario siempre y ya estamos más tranquilos viendo que está todo bien», resumió al respecto Eloy Jiménez, cuyo mensaje más crucial fue este: «Si ganamos en Córdoba, pondríamos pie y medio en los playoff».