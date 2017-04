Candelas: «Tenemos que lograr el objetivo y luego soñar»

El Villanovense ha renovado ya su licencia para soñar esta temporada, en la que pese a los nombres de perseguidores y rivales como Murcia, Mérida o Cartagena, no se achica en su deseo de volver a jugar una liguilla de ascenso. «En el vestuario pensamos en que cada domingo tenemos una final, que va quedando menos para que se termine y que tenemos que conseguir el objetivo que todo el mundo quiere, que es jugar la liguilla y luego ya soñar». Son las palabras de Alfonso Candelas, lateral izquierdo del Villanovense, que ha encontrado en el conjunto serón los minutos que no tuvo en el Cartagena, rival este domingo.

«Es una semana muy especial porque estuve allí el año pasado, fue un año muy bonito y ahora me toca vivirlo aquí, soy un villano más y lo dejaré todo para que se queden los tres puntos aquí en Villanueva e intentar conseguir este objetivo cuanto antes.», apunta el de Ciudad Real No es el único que vive el encuentro con ilusión, pues señala que el vestuario está concienciado con el objetivo que se marcaron tras lograr la permanencia y ahora con el de la liguilla. «Es muy ilusionante, porque en el momento que estamos de la temporada es para estarlo, en los últimos cuatro partidos tenemos que darlo todo por lo bonito que puede ser al final».

No obstante, en la mejor temporada del Villanovense en Segunda B, hace ahora dos años, los serones sumaban a estas alturas 52 puntos en la quinta posición. Hoy son terceros con 57. Eso sí, cada temporada es un mundo y aquella vez no se decidió hasta el último partido. «Al principio no sabes dónde te va a colocar la clasificación, sabíamos que teníamos potencial, y al final el fútbol pone a cada equipo donde se merece y si estamos ahí creo que es porque lo hemos merecido a lo largo de todo el año».

«Es muy ilusionante, por el momento que estamos y en estos cuatro partidos hay que darlo todo»

Las cuentas de los de Manolo Sanlúcar parecen equilibradas de nuevo, toda vez que se compensó la derrota en casa ante el Granada B, ganando lejos del Romero Cuerda ante el San Fernando. Por tanto, si esas sumas y restas no fallan, volvería a bastar con ganar lo que queda en casa, ante Cartagena y Jaén, para lograr el ambicioso objetivo. «Después de una derrota, lo mejor que puedes hacer para curar la herida es conseguir una victoria el siguiente domingo, lo conseguimos y ahora ya el domingo a intentar sumar la segunda consecutiva».