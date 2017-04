El susto de Carlos Rodríguez

«Empiezo a recordar cuando ya tenía los dedos de (Javi) Chino en la boca. ¡Parecían morcillas, así que me estaba ahogando!», repasa, ya en tono jocoso, Carlos Rodríguez (Elche de la Sierra, Albacete, 1988), aún desde el hospital. El mediocampista del Mérida protagonizó el susto del fin de semana en el Romano: mientras repasaban el vídeo del Linares el sábado al mediodía, mientras Eloy Jiménez explicaba como creía que iba a jugar su rival del domingo, el futbolista albaceteño se desplomó a causa de un síncope. Según el diccionario, un síncope es una pérdida repentina del conocimiento y de la sensibilidad, debida a la suspensión súbita y momentánea de la acción del corazón.

Ayer le realizaron las pruebas pertinentes (análisis, radiografía del tórax, electrocardiograma.), visita del neurólogo incluida, y todos los parámetros son normales. «Está todo perfecto. Mañana me verá el cardiólogo por precaución, para descartar cualquier otra cosa, y me iré para casa. Yo estoy muy tranquilo», cuenta el propio Carlos Rodríguez, que cumplirá hoy su cuarto día ingresado. «Ya estoy aburrido de estar aquí».

«No me acuerdo de mucho»

«Me empezó a entrar calor y ya no me acuerdo de más. hasta que le dije a Chino que me sacara los dedos que me estaba ahogando»

«Hace tres semanas es verdad que me dio un mareo. Pero no perdí el conocimiento. Lo del sábado fue solo un susto, nada grave, en serio»

«No me acuerdo mucho de lo que pasó. Llegué al vestuario, como siempre. Me cambié, hablé con el fisio y empezamos a ver el vídeo. Noté entonces que me empezó a entrar calor, me quité la sudadera y ya no me acuerdo de más. hasta que le dije a Chino que me sacara los dedos que me estaba ahogando», hace memoria Carlos Rodríguez. Según testigos, fue Yacine quien avisó al cuerpo técnico de lo que estaba sucediendo: Carlos estaba respirando muy fuerte y las convulsiones aparecieron cuando se desmayó. «Una cosa de locos», indica uno de los presentes en la sesión de vídeo. «La verdad es que nos asustamos un poco».

El susto de Carlos evidenció lo que recalca Eloy Jiménez cada semana, en cada previa: «Este es un vestuario muy especial, repleto de muy buena gente, honrado y unido». Javi Chino actuando al instante para que no se tragase la lengua cuando cayó, la preocupación de la plantilla en ese momento, las visitas posteriores al hospital. «Han venido casi todos. El míster los dos días. Los que aún no lo han hecho es porque tenían visita de familiares y se acercarían hoy -por ayer-. El 'capi' me ha traído unos dulces y todo. Es verdad lo que dice el míster: somos una familia en ese vestuario, y en estos momentos es cuando se nota».

«Hace tres semanas es verdad que me dio un mareo», continúa Carlos Rodríguez, «pero no perdí el conocimiento. Lo del sábado fue solo un susto, nada grave, en serio», tranquiliza el mediocampista emeritense, que contaba precisamente este fin de semana con la visita de su novia. Es su hermana, médica ella, la encargada de tranquilizar a la familia, algo preocupada en la distancia. «Yo espero y creo que el míster podrá contar conmigo desde ya. Yo espero que sea lo antes posible».

«Esta todo bien»

«En principio está todo bien», confirma Eloy Jiménez. «Y eso es lo más importante. Todo lo demás, si ganamos, si perdemos, si nos metemos, si no. es pasajero». No obstante, necesita de sus servicios el equipo. Aunque desde que se lesionara en Jaén por una rotura fibrilar en el abductor, el mediocampista de Elche de la Sierra ha participado poco: solo 19 minutos. Los suficientes para anotar el vital gol en Jumilla. El autor, es cierto, fue Diego Cascón. pero el responsable fue Carlos Rodríguez con su sensacional asistencia. Tres goles, cuatro asistencias y su polivalencia en la zona central del campo lo hacen determinante en el tramo final de temporada para un Mérida que, desde el domingo, depende de él mismo para cumplir el objetivo.