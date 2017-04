Un empate con sabor a victoria

El Extremadura exhibió su orgullo, sus ganas de quedarse en Segunda B, su bloque como equipo en Cartagena ante un conjunto que llegaba como líder a la jornada y que, como ya pasó con el Lorca, no pudo batir a los azulgranas. El empate sirve de mucho para la lucha por la salvación. Acompañados de unos 30 aficionados que se cargaron a sus espaldas 1.400 kilómetros, los jugadores azulgranas sacaron lo mejor de sí mismos para puntuar en Cartagonova. «Desde aquí doy la enhorabuena a mis jugadores», explicó el técnico del Extremadura, Juan Sabas, tras el partido, consciente de la dificultad que entrañaba puntuar en Cartagena.

Además, el equipo se tuvo que sobreponer a un mazazo inicial. El partido comenzó mal para los azulgranas, pero supieron bregar y luchar para conseguir el empate. Y jugar. Porque el gol de Willy -otra vez el delantero de Torremejía ha vuelto a su mejor versión- es una demostración de la calidad del equipo. Un total de 16 pases para lograr el empate.

Después, el conjunto de Almendralejo también supo sufrir ante un Cartagena dominador y que tuvo varias ocasiones para ganar. «Hemos entrado flojos en el encuentro y el Cartagena nos ha desarbolado, de ahí el tempranero gol en contra», apuntó Sabas. Con este empate, el próximo partido ante el Marbella en casa adquiere un protagonismo mayúsculo para los almendralejenses. Con el San Fernando a tres puntos; y el Recreativo de Huelva y el Linares a cuatro, el Extremadura necesita ganar en casa para seguir inmerso en la lucha por evitar el descenso, ya que se va a jugar la salvación en los próximos partidos -tras el Marbella visita al Real Jaén-.

Además, hubo otra nota positiva en el Extremadura durante el partido ante el Cartagena: Perera. El jugador del filial debutaba en un 'once' inicial esta temporada con el primer equipo y no defraudó. El joven mediocentro olvidó la presión y se marcó un gran partido en uno de los estadios más complicados de toda la Segunda B. Con su incursión de inicio, el equipo no echó en falta a los lesionados Fall y Boateng, lo que dice mucho del carácter competitivo de Perera, que sin duda será un jugador a tener en cuenta en un futuro muy próximo dada su evolución tanto en el filial como en el primer equipo.