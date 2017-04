«Mis jugadores se merecen un respeto»

«El rival también juega. El Recre la semana pasada y hoy el Linares. Aquí se decía que el Linense era un mal equipo porque le metimos cinco, y luego han ganado al líder y al tercero estas dos últimas semanas. Y aquí parece que nosotros no tenemos méritos. ¡A ver si vamos confiando ya en este grupo de jugadores! Y esas cosas sí que me duelen. Aquí todo el mundo es una banda cuando se miden a nosotros. Y no. Estos jugadores míos se merecen un respeto importante». Fue el mensaje más significativo que lanzó ayer en rueda de prensa Eloy Jiménez tras imponerse al Linares y completar once jornadas sin perder.

Sin embargo, discurso al margen, la noticia fue la de Carlos Rodríguez, que se quedó fuera de la convocatoria porque en la sesión de vídeo del sábado sufrió un mareo y lo ingresaron en el hospital para observarlo en las próximas horas. «Mañana -por hoy- lo verá un especialista y ya nos dirá», avanzó el técnico del Mérida.

Ya sobre el partido, Eloy Jiménez reconoció que le sorprendió la forma de posicionarse del Linares: «Y por eso nos ha costado entrar. Era un entrenador nuevo y teníamos menos información que de otros equipos. Pero luego hemos controlado muy bien el choque. En ocasiones hemos sido mejor que ellos. Han tenido el control y el manejo de la pelota, pero en ocasiones han tenido poquitas y nosotros unas cuantas. Hemos competido muy bien y hemos conseguido los tres puntos, que es lo que vale ahora mismo, y hacemos así bueno el punto de Huelva».

Eloy Jiménez Técnico del Mérida

Volvió a no sorprenderle al entrenador del Mérida la solidez defensiva de los suyos: «Tenemos un equipo que es intenso y solidario atrás. Sabemos que eso es muy importante porque arriba tenemos jugadores que pueden hacer gol en cualquier momento. Hemos tenido ocasiones para matar el partido y no sufrir tanto al final».

Juan Ferrando, técnico del Linares, se marchó opinando que este Mérida está perfilado para jugar playoff el próximo mes.