El Mérida quiere depender ya de sí mismo

El Mérida recibe este mediodía en el Romano al Linares (12.00 horas), y cuando termine el encuentro y queden cuatro jornadas para el final, no pretende otra cosa que depender de él mismo para finalizar el campeonato entre los cuatro primeros. «Lo que más nos fastidió del otro día en Huelva es que el empate provoca que no tengamos margen de error para lo que queda», confiesa Eloy Jiménez, hablando de cuentas. «O sea que ahora estamos obligados a ganar en casa. He calculado que si ganamos cuatro de los cinco partidos que quedan, nos metemos. Así es que a nosotros nos tiene que dar igual lo que hagan los demás rivales directos en sus respectivos partidos y el equipo que tengamos enfrente. Hay que ganar sí o sí, y más cuando jugamos en nuestra casa». De momento, Melilla y Marbella perdieron este sábdo.

MÉRIDA-LINARES Mérida AD: Mandaluniz; Álex Díez, Aguza, Ayoze, Migue Marín; Pardo, David Álvarez, Álex Bernal, Óscar Rico; Yacine o Diego Cascón y Hugo Díaz. Linares: Lopito; Joselu, Gonzalo, Jonathan Rosales, Higinio; David Cuerva, Rodri, Mario Martos; Corpas, Casi y Chus Hevia. Árbitro: Cid Camacho, del colegio leonés. Estadio y hora: Romano, 12.00 (Televisado por Canal Extremadura).

El rival, que no es otro que el Linares, anda ya virtualmente salvado. O al menos así lo cree el entrenador del Mérida. Pero una semana más, Eloy Jiménez sigue sin fiarse, por muy favorito que sea su equipo: «Su nuevo entrenador juega de manera atrevida, con un ataque combinativo y organizado. Y luego tiene jugadores tanto arriba como en el medio con calidad y desborde, que imagino saldrán muy motivados por jugar en un estadio como el nuestro. Creo que será un partido de ida y vuelta. Nos va a costar, pero somos un equipo que también exige mucho al rival y maneja muchos registros».

El conjunto jienense, dirigido ahora por Juan Ferrando (tercer entrenador azulino de este curso) desde la semana pasada, llega al Romano tras romper ante La Roda la racha de una sola victoria en diez partidos. Racha que le ha llevado a ser uno de los peores equipos de los últimos meses en este grupo IV. De hecho, hace una vuelta que no gana a domicilio: tres empates y seis derrotas desde entonces.

Sin Borja ni Hugo Rodríguez, ambos sancionados, se esperan pocos cambios en la idea de Eloy Jiménez. El sustituto de Hugo en la banda podría ser Óscar Rico o Carlos Rodríguez. Y arriba, la única incógnita es si regresará Yacine a la titularidad o volverá a apostar por Hugo Díaz y Diego Cascón. «Somos una plantilla amplia, polivalente y compensada, con jugadores que están al mismo nivel. Siempre viene mal que no puedan jugar jugadores que están haciéndolo bien en los últimos partidos... pero hay recambios».

«Estamos en una situación en la que todo el mundo querría estar, y más teniendo en cuanto de donde venimos. Ahora es cuando tenemos que echar el resto todos: plantilla y afición. Que vengan el campo», lanzó el entrenador del Mérida cuando le preguntaron por el horario del partido. «Luego hay rivales directos que juegan antes, otros que juegan después... La presión de aguantar los resultados depende de los jugadores que tengas en la plantilla. Pero yo ya les he dicho a los chicos que nosotros no tenemos que mirar a nadie. Ganando nuestros partidos nos basta».