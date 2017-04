La dependencia del Villanovense pasa por San Fernando

«Depender: Estar subordinado a una instancia superior». Cuando esa instancia superior es uno mismo, todo va mejor. Así quiere seguir el Villanovense, siendo ese ser que esté por encima del resto, una semana más. Para ello, tras la derrota ante el Granada B en el Romero Cuerda, hay que equilibrar la balanza y ganar hoy ante el San Fernando lejos de su estadio.

SAN FERNANDO-VILLANOVENSE San Fernando: Salva; Regino, Luque, Castillo, Rubén, Lolo Garrido, Zelu, Galindo, Bruno, Dani Martínez y Espinar. Villanovense: Wilfred; Candelas, Javi Sánchez, Morgado, Iván Pérez, Curro, Adri Cuevas, Jesús Rubio, Carlos Andújar, Valverde y Carlos Fernández. Árbitro: Ramón Arias Madrid (Ceuta). Campo y hora: Bahía Sur, 18.30

«Cuando uno tiene que mirar resultados es porque tú no has hecho tu trabajo. Si nosotros no ganamos vamos a salir de los puestos de playoff, pero como dependemos de nosotros vamos a tratar de ganar siempre el siguiente partido, con esa responsabilidad de que ya no tenemos ese margen, sabiendo que hay que ganar». Ese es el mensaje de Manolo Sanlúcar, que apunta a lo psicológico para superar el tropiezo del pasado domingo. «Cuando hay tanto en juego, cuando quedan pocas semanas, cuando los errores se pueden pagar muy caros, evidentemente el aspecto mental es muy importante. Quiero que ellos tengan la mente limpia, que sean fuertes, no sólo en este partido, sino en lo que queda». Las derrotas de Melilla y Marbella también juegan a su favor.

Para volver a enderezar el rumbo y mantener la cuarta plaza, llegan a San Fernando. Los gaditanos tienen varios matices que les hacen ser peligrosos, pero uno que destaca por encima del resto: ganar les dejaría rozando la salvación ya con la punta de los dedos. «Es un equipo muy fuerte en casa, con jugadores muy dinámicos, y con la dificultad también de la necesidad que tienen, porque están a un paso de salvar la categoría, están haciendo una temporada muy buena, con los altibajos que conlleva la competición y estar a sólo tres o cuatro puntos de salvar la categoría me parece espectacular», señala Sanlúcar.

El técnico del Villanovense recupera a su director de orquesta, Jesús Rubio, tras perderse el último partido por sanción. «Piezas claves son todos, Jesús Rubio es un jugador que aporta muchas cosas, no sólo en juego, también la confianza que transmite a sus compañeros o a balón parado, eso va sumando y al final sale que es importante». Con todo ello, parece evidente que el placentino va a volver hoy al once para ser la extensión de Sanlúcar en el campo y no se descartan más cambios, aunque tampoco una revolución. «El once será el que pensemos que nos puede dar da inicio los tres puntos».

Vuelve Jesús Rubio, mientras que Mustafá, que comienza su recuperación podría volver a entrenar el lunes, vio la quinta amarilla desde el banquillo ante el Granada B. Una única baja y toda la plantilla disponible para afrontar el partido en el que el Villanovense quiere seguir dependiendo de sí mismo.