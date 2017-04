El Extremadura se aferra a lo positivo para amarrar la salvación

El empate ante el San Fernando fue un mazazo para el Extremadura. El club esperaba una victoria en casa para acercarse más a la salvación, pero no pudo ser y se complica la permanencia. Además, el punto no fue lo peor, sino que el cómo se consiguió fue lo que dejó más dudas. El Extremadura fue un equipo plano, sin argumentos.

El poso positivo que deja el partido es que ante el San Fernando fue la excepción que confirma la regla. El Extremadura ha sido durante la segunda vuelta un equipo intenso, fuerte defensivamente, y ante el San Fernando le faltó frescura en la zaga y más ideas en ataque. Puede que sea un simple día en el que no te sale nada, pero a cinco jornadas del final de temporada, el Extremadura no se puede permitir más tropiezos. Y para que así sea, el entrenador azulgrana, Juan Sabas, aboga por aferrarse a lo positivo: «Tenemos que agarrarnos a los positivo: un punto más, sales del descenso directo y es lo que hay», apunta Sabas.

El técnico madrileño admite que el equipo no estuvo a la altura del partido y de la afición, y cree que no jugó el partido que debía para que los tres puntos se hubiesen quedado en el Francisco de la Hera. «Hemos estado mal todos, yo el primero», explica Juan Sabas.

Al cuerpo técnico azulgrana le tocará levantar la moral de los jugadores después del varapalo, ya que el domingo en Cartagena hay una nueva final: «El vestuario está decepcionado. Hundido no, porque no podemos dejar que se hundan los chavales. Hemos hablado de las cosas que hemos hecho mal. Tenemos dos cosas positivas, que salimos del descenso y que hemos sumado un punto, y eso es lo que refuerzo».

El míster del Extremadura también destaca que el equipo está en la lucha por eludir el descenso, algo que se antojaba muy complicado cuando llegó al equipo, por lo que sólo queda luchar para sacar los partidos adelante y conseguir la permanencia. «Tener dos derrotas en la segunda vuelta no me parece que es un trabajo malo. Cuando llegué estábamos a siete puntos de la promoción y últimos».

Por lo tanto, a Sabas le espera una semana complicada en la que tendrá que levantar el ánimo de la plantilla y olvidar cuanto antes el encuentro ante el San Fernando: «No me quedo con este partido. Me quedo con los anteriores donde hemos sido un equipo súper intenso, agresivo, que es difícil de batir. Me quedo con las cosas positivas del equipo y voy a reforzarlas», manifiesta el entrenador del Extremadura.