Las cuentas para ti, las sensaciones para mí

La lucha por el playoff del grupo IV no estaba tan nivelada y heterogénea desde, aproximadamente, el blanco y negro: a falta de cinco jornadas para el final, cinco equipos conviven en el estrecho margen de un solo punto. «Entiendo que, tras nuestro tropiezo, todo se apriete más. Pero nosotros seguimos dependiendo de nosotros mismos. Es lo que hemos querido siempre y lo que me gustaría que pasase en la última jornada», avisa Manolo Sanlúcar. «Lo que tengo claro es que nosotros vamos a tener nuestras opciones al final porque competimos bien. El equipo transmite cosas buenas y estoy convencido de que nos vamos a meter», insufla optimismo Eloy Jiménez.

La igualdad obliga a mirar los 'goal-average', y ahí es donde el Villanovense sonríe y el Mérida tuerce el gesto. Los de Sanlúcar se lo tienen ganado a Mérida y Melilla y casi ganado al Murcia (como los serones ganaron 1-0 en el Romero Cuerda y perdieron 2-1 en La Condomina, hay que mirar la diferencia de goles, que es de +11 a favor del Villanovense) y al Marbella (al que visita en tres jornadas con un resultado de 3-1 a favor de la primera vuelta). Mientras, los de Eloy Jiménez lo tienen perdido con todos los rivales excepto con el Marbella.

Además, aún no se puede tirar de calculadora en caso de triples, cuádruples y quíntuples empates porque queda un enfrentamiento directo (ese Marbella-Villanovense de la antepenúltima jornada). Pero en el caso de que se dieran, los que (de momento) más puntos han sumado en los partidos entre ellos son el Murcia y el Villanovense. y el que menos, el Mérida. De ahí que el conjunto emeritense se encuentre en la necesidad de sumar un punto más que cada uno de sus rivales.

«Cada semana es ya una final», recalca cada vez que se sienta ante un micrófono Eloy Jiménez. «Nuestras cuentas pasaban por ganar todo lo de casa. Tras lo del Granada B. pues habrá que ganar un partido fuera», calcula Sanlúcar. «Tenemos que olvidar esta derrota, y ya me encargaré yo de eso. Mis jugadores no van a dudar nunca de lo que hacen, por eso creo en ellos y en su capacidad. No sé si ahora nos matarán, pero estamos muy vivos».

A pesar de que el Villanovense cuenta con la baza de los 'goal-average', la dinámica le sonríe al Mérida. Los serones sólo han ganado uno de los últimos cuatro partidos y les queda recibir al líder Cartagena e ir a Marbella. Al Mérida, que enlaza ya diez partidos sin perder, le queda sin embargo jugar ante equipos que o tienen cierta distancia sobre el descenso o que tienen algo lejos la salvación. Eso sí, a día de hoy, Melilla y Villanovense son los dos únicos equipos que dependen de ellos mismos.

No obstante, salvo lo de las cuentas, todo lo demás es tan subjetivo como cambiante. En un grupo tan igualado, donde puedes robarle puntos al líder Lorca y luego perderlos ante equipos que no se juegan nada, siete días son un siglo. El domingo, a lo mejor, entramos en el XXII.