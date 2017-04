El Extremadura paga caro su desdén

El Extremadura no carbura. De nuevo en casa, el equipo de Almendralejo se vio superado -sobre todo en la primera mitad- por un San Fernando con las ideas claras que le puso más empeño, más intensidad y más ideas al partido pero que no se pudo llevar los tres puntos. Porque lo positivo para el Extremadura es eso, que pese a hacer el que quizá sea el partido más flojo de la segunda vuelta, se llevó un punto que le permite salir del descenso directo. Con la intensidad con la que jugó el equipo azulgrana, no se va a ningún lado, y menos cuando te tienes que jugar la permanencia ante equipos como Cartagena, Marbella o Real Murcia.

EXTREMADURA SAN FERNANDO 1-1 Extremadura: Toni Doblas; Sergio Rodríguez, Zamora, Aitor, Josu Currais, Fall, Javi Pérex, Cristóbal (Walter, min. 73), Pierre, Bruno (Carlos Rubén, min. 58); y Renzo López (Willy, min. 33). San Fernando: Salva; Regino, Luque, Castillo, Luque, Rubén; Lolo Garrido, Zelu (Carralero, min. 59), Galindo, Bruno Herrero, Dani Martínez (Gerrit, min. 86); e Iván Bazán (Espinar, min. 68). Goles: 1-0: Willy, min. 37. 1-1: Galindo, min. 81. Árbitro: Amer Ahmed. Amonestó a los locales Zamora, Bruno y Josu Currais; y al visitante Regino. Incidencias: Estadio Francisco de la Hera. Unos 7.550 espectadores.

Y es que el equipo salió dormido, atolondrado. Tanto que Juan Sabas hizo el primer cambio a la media hora de encuentro. Quitó a Renzo y metió a Willy. Nada personal contra Renzo López, ya que el técnico madrileño explicó tras el encuentro que si hubiese podido cambiar al equipo entero lo habría hecho. Este cambio fue determinante, pues el delantero de Torremejía consiguió poner por delante al Extremadura con un testarazo tras aprovechar una mala salida de Salva. Una llegada, un gol.

Este tanto fue un mazazo para el San Fernando. El equipo de Antonio Méndez había sido el dominador del encuentro, y tuvo incluso varias ocasiones -una de Iván Bazán muy clara- para ponerse por delante. Los visitantes eran superiores pero se vieron por debajo en el electrónico y psicológicamente se vinieron abajo. Veían al Extremadura a tan sólo un punto con la sensación de que no lo había merecido.

Carralero revulsivo

La segunda parte se inició con el Extremadura un poco más despierto, y con un San Fernando que parecía acusar aún el golpe del gol de Willy. Pero Antonio Méndez tenía un plan B: Carralero y Espinar. El técnico del equipo gaditano no alineó a su máximo goleador, Carralero, de inicio y en la segunda mitad se convirtió en el jugador que espoleó a los suyos en busca del empate. El jugador del San Fernando se convirtió en un incordio constante y tanto en la izquierda como en punta volvió loca a la defensa azulgrana.

El conjunto gaditano siguió apretando a un Extremadura que buscaba aumentar su ventaja en el marcador a la contra, pero que estuvo desacertado y que no creaba excesivo peligro en la meta de Salva. Los minutos transcurrían y el marcador no se movía, hasta que Higinio, a diez minutos para el final, centró al área, donde Toni Doblas consiguió para el balón pero lo dejó muerto a tres metros de la portería. Desde ahí empujó a placer Galindo el esférico a las mallas para poner la igualada en el partido y hacer justicia en el marcador.

Tras el gol, el Extremadura intentó a la desesperada hacer otro gol para que los tres puntos se quedasen en casa, pero fue incapaz de crear una sola ocasión de peligro. Es más, fue el San Fernando el que gozó de la mejor oportunidad para desequilibrar el partido. Carralero se animó contra toda la defensa azulgrana desde el centro del campo, y tras zafarse de Zamora y de Aitor chutó a puerta, pero el tiro le salió muy centrado y Doblas atajó sin problemas.

Con este empate, el Extremadura sale de la zona de descenso directo, pero ve como el Real Jaén le recorta distancias y como el San Fernando y el Córdoba B se escapan a cuatro puntos. Parece ser que el Extremadura se jugará la salvación ante El Ejido y el propio Jaén, al que sólo aventaja en un punto. Además, los azulgranas tienen un calendario complicado, por lo que el equipo se debe poner las pilas para no dar la imagen ofrecida ante el San Fernando y poder conseguir la ansiada salvación. La primera parada estará en el campo del líder, el Cartagena, que ya ha perdido en cuatro ocasiones ante su afición en Cartagonova.