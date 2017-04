«Esto es un paro en el camino, pero hay que seguir»

«Han sido superiores a nosotros en el global del partido. Me duele la derrota, pero me duele más ver sufrir a mis jugadores como lo han hecho en la segunda parte, veía a mi equipo sufrir y eso me ha dolido mucho». Señalaba Sanlúcar tras la derrota ante el filial del Granada. Una derrota que comprime aún más la zona alta y que no entraba en sus planes. «Contábamos con ganar los de casa, esto es un paro en el camino y hay que seguir. Esto se aprieta más, quedan cinco semanas y en ese poco espacio que hay entre unos y otros, nosotros dependemos de nosotros mismos».