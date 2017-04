Sanlúcar: «La baja de Jesús Rubio es determinante»

Villanueva de la Serena. 184 minutos. Poco más de tres horas. Ese el tiempo que Jesús Rubio no ha estado sobre el césped en los 2.880 disputados por el Villanovense hasta la fecha. Una extensión de Manolo Sanlúcar sobre el campo, que sólo ha prescindido del placentino por obligación, ante el Jaén cuando cumplió ciclo de amonestaciones en la jornada 18, o en algunos minutos finales para dar descanso al director de orquesta del conjunto serón.

Manolo Sanlúcar lo tiene claro: «A Jesús Rubio lo quiero tener siempre en el equipo, creo que he dado buena muestra de ello, no sólo por sus prestaciones en el campo, también por su implicación y compromiso, no se esconde incluso cuando las cosas no van bien».

Sin embargo, ante el Granada B, tendrá que optar por otro jugador para llevar la manija del equipo, pues el centrocampista vio la quinta amarilla ante el Melilla. «No es una baja importante, para mí es una baja determinante. Es una referencia para nosotros y es normal que sea así, pero no nos puede servir de excusa, tenemos jugadores en la plantilla para sustituirle, con otras características y otras prestaciones».

A priori, la opción más clara para suplir su ausencia es Adri Cuevas, titular en los últimos tres partidos antes de visitar Melilla, donde salió desde el banquillo y jugó 59 minutos, algunos de ellos en la posición de Jesús Rubio en la medular, casi a modo de ensayo para el domingo.

Será la oportunidad para dar descanso al placentino con vistas a la recta final. No será la única novedad en el once, pues la lesión de Mustafá obliga a Sanlúcar a tirar de fondo de armario. «Cada semana sufro para hacer el equipo por los que no juegan, porque muchas veces dejo fuera de la convocatoria a jugadores que merecen ser titulares, y estoy encantado porque esta semana mínimo van a entrar dos».