La ilusión toma el Nuevo Colombino

El Mérida podría dormir esta noche entre los cuatro primeros clasificados. Solo tendría que ganar en Huelva. Y luego cruzar los dedos en los partidos de mañana de Melilla, Villanovense y Murcia (el Marbella visita esta tarde al Real Jaén). «Yo lo que le pido a esta semana es ganar nosotros. Los demás que hagan lo que quieran», se arrancó ayer Eloy Jiménez, el técnico emeritense, antes de matizar: «Es clave ganar en Huelva porque puede marcar lo que pase en la próxima jornada. Porque la próxima semana vuelve a haber enfrentamientos duros para nuestros rivales. Así que no podemos descolgarnos esta jornada». Y por eso la afición ha captado el mensaje y ha comprado 289 entradas de las 400 enviadas por el Recreativo esta semana. Será el mayor desplazamiento de la temporada fuera de Extremadura.

RECREATIVO-MÉRIDA Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez; Iván Robles, Ubay Luzardo, José Alonso, Javi Cantero; Jesús Vázquez, Rafa Vicente; Domínguez, Núñez, Miguelito; e Iván Aguilar. Mérida AD: Mandaluniz; Álex Díez, Paco Aguza, Ayoze, Migue Marín; Javi Chino o Antonio Romero, David Álvarez, Álex Bernal, Hugo Rodríguez u Óscar Rico; Hugo Díaz o Diego Cascón y Yacine. Árbitro: Alemán Pérez, del colegio canario. Estadio y hora: Nuevo Colombino (18.30).

Salvo, «tal vez», la visita del Melilla a Jumilla, el cuerpo técnico del Mérida sigue manteniendo que su enfrentamiento de esta semana en el Nuevo Colombino es «seguramente» el partido más difícil de los equipos que están jugándose el playoff. ¿Por qué? «Pues porque van a jugar con la tranquilidad de tener la salvación casi en el bolsillo. Si hubieran tenido más presión, le hubiésemos aguantado al principio, hubiésemos hecho un partido largo y, a lo mejor, eso les hubiera puesto nerviosos y les habría costado más. Pero con su victoria en La Roda tienen más confianza y no tanta presión. Aunque es una apreciación, porque luego cada partido tiene su historia».

El equipo de Juan Manuel Pavón solo ha padecido una derrota en las últimas siete jornadas, y su buena racha en la segunda vuelta lo situaría en puestos de playoff de ascenso. Su última victoria en La Roda lo eleva, a falta de seis jornadas, cinco puntos por encima de la promoción y ocho por encima del descenso.

La expedición emeritense saldrá esta mañana temprano, y el técnico quiere llevarse a todo el plantel, incluido los sancionados Pardo y Raúl Bernabéu. «Los futbolistas me lo han pedido y quieren estar juntos en un partido tan importante como este. Si el club me lo permite, porque es un desplazamiento cerca, me los quiero llevar a todos. El gasto es insignificante», opina Eloy Jiménez.

Tras ganar a La Balona el domingo pasado, el técnico emeritense dejó entrever que, posiblemente, en el Nuevo Colombino sería el «turno de los bajitos». «Puede ser, pero no lo sé aún», se explicó ayer. «Tengo que tener todo equilibrado y ellos explotan muy bien las jugadas a balón parado, tienen gente alta y corpulenta. tengo una idea, pero aún me queda hacer los pequeños retoques». Se intuye que los cambios que pueda haber, muchos o pocos, lleguen en el medio del campo. Y qué dos de los tres delanteros jugarán de inicio.

Por su parte, aunque ha estado sin ejercitarse junto al resto de sus compañeros a lo largo de la semana por una contractura, el delantero Iván Aguilar jugará de inicio esta tarde en el bando recreativista. La duda es la de Miguelito en la mediapunta. Y la única baja la del delantero pacense Rubén Mesa, que cumplirá esta tarde su tercer partido de sanción.