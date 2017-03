Eloy Jiménez espera a Carlos Rodríguez y a Dani Fernández

Mérida. Eloy Jiménez espera recuperar a Dani Fernández y a Carlos Rodríguez para el derbi de mañana. aunque no es seguro: «Creo que podré hacerlo», matiza el técnico del Mérida, que asegura que no tiene más bajas que la de su portero suplente, Raúl Bernabéu, sancionado esta semana con cuatro partidos tras su expulsión del pasado domingo en el Francisco de la Hera. «Y valoraremos el tema de los apercibidos, para ver cómo lo gestionamos. Es una de las cosas que más me preocupan, para tener el equipo equilibrado y compensado de cara a los próximos partidos». Los seis apercibidos del Mérida son Pardo, Yacine, Víctor Mongil, David Álvarez, Hugo Rodríguez y Borja.

No obstante, aunque volviese Dani Fernández, Eloy Jiménez lo tiene muy claro a día de hoy. Fue su declaración más directa e importante en la previa: «Álex Díez está fenomenal y tiene que seguir jugando. A Dani le tocará esperar y competir al cien por cien para que, cuando le llegue la oportunidad, la aproveche». Es la única certeza que tiene el técnico emeritense, o que al menos hizo pública. Porque en cuanto a la idea o el 'once' de mañana "aún tengo dudas. Además, si lo supiera no lo iba a decir porque me gusta tener a los futbolistas en tensión hasta el final».

La otra reflexión importante fue la defensa que hizo de su equipo. A lo largo de esta última semana, Eloy Jiménez no ha parado de escuchar, tanto en los medios como en la calle, la falta de valentía del grupo para irse a por los partidos. «No tenemos miedo a ganar. Al final el fútbol no es lo que uno piensa, hay que estar dentro para saberlo. No es que no tuviéramos ambición en Almendralejo, sólo nos faltó tranquilidad para tomar la decisión correcta, y así hacer más daño. Este equipo no renuncia a ganar en ningún momento. La afición tiene que estar muy contenta porque, vuelvo a repetir, hay que acordarse de la situación de la que veníamos. Hemos salido de ahí y somos quinto, un dato para que la afición reflexione y piense en lo que han hecho estos jugadores, cuando mucha gente no daba un duro por este equipo. Estamos en una situación privilegiada, tenemos nueve finales y hay que confiar en este equipo, que es capaz de todo».