Cubi: «No hace falta incentivar a los jugadores para un partido así»

El Villanovense afronta ya una nueva semana con la vista puesta en el derbi ante el Mérida que puede decantar la balanza entre uno y otro en este tramo final de temporada con ambos equipos luchando por acabar en puestos de liguilla de ascenso.

Los de Manolo Sanlúcar llegan al choque con varias motivaciones, por un lado, la de jugar el derbi regional. «Un derbi es un derbi, creo que sobra toda la motivación, no hace falta incentivar a los futbolistas en un partido así», apunta Cubi, segundo entrenador en la tertulia semanal radiofónica del conjunto serón.

«Van a estar luchando con nosotros hasta el final», apunta. Ese puede ser el otro plus de energía, el hecho de la igualdad de ambos equipos en la tabla. Con tres puntos de ventaja, el Villanovense podría ampliar la renta a los seis puntos y coger margen con el conjunto romano en este tramo final. «El potencial individual y colectivo del Mérida es grandísimo, están donde tienen que estar, sino más arriba, pero es algo que se esperaba, porque el Mérida está hecho para jugar playoff, el inicio no ha sido el mejor para ellos, pero se han repuesto bien». Además, superar al Mérida en el Estadio Romano supondría el tercer triunfo consecutivo fuera de casa. Por tanto, no faltan alicientes en Villanueva de la Serena.

Cubi, que se estrena esta temporada en el banquillo como segundo de Manolo Sanlúcar, ya sabe lo que es marcarle al Mérida y asegura que le gustaría volver a disfrutar de un derbi, aunque esta vez tendrá que hacerlo desde el banquillo. «He jugado bastantes derbis contra el Mérida, no sólo en el Villanovense, y siempre he tenido gratas experiencias, que espero repetir en el banquillo». No obstante, en su última temporada, fue el autor del gol serón que daba el empate a los verdes en el feudo emeritense.

Venta de entradas

Una vez más, el Villanovense quiere contar con su afición para este partido que se disputará el domingo, a las 18.30 horas. De hecho, el conjunto serón realizará venta anticipada de entradas para el derbi hoy jueves y viernes de 18.30 a 20.30 horas y sábado de 11.00 a 13.00 horas. En este caso, la afición verde se ubicará en el Fondo Norte del Estadio Romano y las entradas tendrán un coste de 10 euros.