Que gane el más valiente

Extremadura y Mérida se erigen como protagonistas del partido de fútbol que ha levantado más expectación en la región esta semana. El derbi extremeño lo tiene todo. Dos equipos al alza que hace no muchas jornadas estaban lejos de conseguir sus objetivos, pero que ahora están inmersos en la lucha por la salvación y por la cuarta plaza, respectivamente.

EXTREMADURA-MÉRIDA Extremadura: Toni Doblas; Sergio Rodríguez, Zamora, Aitor, Josu Currais; Fall, Boateng, Walter, Pierre, Bruno; y Willy. Mérida: Mandaluniz; Álex Díez, Aguza, Mongil o Ayoze, Migue Marín; Pardo, Antonio Romero, Hugo Rodríguez, Óscar Rico: Hugo Díaz o Diego Cascón y Yacine. Árbitro: Chavet García, del colegio andaluz. Estadio y hora: Francisco de la Hera, 18.30.

Además, el Extremadura y el Mérida tienen detrás dos aficiones que se han volcado con el encuentro y que poblarán las gradas para conseguir la mejor entrada de la temporada en el Francisco de la Hera, ya que hasta ayer se habían vendido más de 5.000 entradas. Y también está el estadio almendralejense, que estrenará césped para que el disfrute en el derbi sea redondo. En el plano deportivo, el derbi acogerá un encuentro entre dos equipos que han echado el cerrojo a sus porterías. Tanto Extremadura como Mérida han mejorado mucho en el aspecto defensivo, por lo que el equipo que sea más valiente, el que más proponga en el apartado ofensivo, tendrá mucho ganado.

El Extremadura no cambiará mucho para el derbi. Juan Sabas tiene a todos sus efectivos disponibles para el encuentro, con José Rodríguez y Walter ya recuperados, y el míster azulgrana admite que tiene muy claro el once inicial. Aun así, Sabas las dudas del entrenador local están en la confección del banquillo, ya que quiere jugadores que puedan resolver el partido en la segunda mitad.

El Mérida tampoco cambiará mucho, ni de idea ni de jugadores. Se encuentra inmerso en su mejor momento del campeonato y, salvo cambios puntuales, el esqueleto está ahí construido. Siguen sin estar Dani Fernández y Carlos Rodríguez, lesionados, pero vuelven Paco Aguza y Diego Cascón. El primero, siempre que ha estado disponible, lo ha jugado todo con Eloy Jiménez. O sea que, a pesar de lo bien que lo hicieron Ayoze y Víctor Mongil el domingo pasado, presumiblemente regresará al 'once'. El segundo dependerá de lo que quiera el entrenador emeritense en el plano ofensivo. Yacine es otro fijo, así que tendrá que apostar o por Hugo Díaz, como en las dos últimas jornadas, o por Diego Cascón, como en las dos anteriores.

El conjunto de Eloy Jiménez debe actuar como hace un mes en Cartagena o hace quince días en Jaén: siendo sólidos y compactos en defensa, apostar por un partido largo y aprovechar la pegada de sus hombres en fase ofensiva.

El Mérida, que no pierde desde Granada, necesita ganar para que no se le escape el Villanovense y no le superen los perseguidores. El Extremadura, que no ha perdido en el Francisco de la Hera desde que llegó Sabas, también necesita los tres puntos para no caer al descenso. Y el empate vale, pero no.