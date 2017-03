Entre el segundo y el tercer desplazamiento más masivo

Más de mil emeritenses, de momento, poblarán mañana el fondo sur del Francisco de la Hera. Hace dos temporadas, al Nuevo Vivero acudieron 1.800. Y hace tres, al Romero Cuerda, unos 1.200. Así es que por ahí estará el desplazamiento de este fin de semana, entre la segunda y tercera posición del ránking. El club cerró anoche su tienda con 1.141 entradas despachadas (984 a abonados y 157 a aficionados en general). El siguiente paso para los interesados en el derbi será comprarlas en una taquilla del Francisco de la Hera entre hoy y mañana. Hoy se venderán tanto las de seis euros (para abonados del Mérida) como las de diez euros (para no abonados) en horario de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Mañana domingo solo se venderán las de diez euros desde la apertura de las taquillas.

«Yo ya daba por hecho que la afición iba a viajar. Si han viajado a sitios más lejanos.», respondió ayer al respecto el técnico emeritense, Eloy Jiménez. «Para nosotros es importante que vaya la afición a Almendralejo, porque donde va hace ruido. Y nos va a ayudar en un campo difícil, en un partido exigente». Sobre su afición y la presión que existe en torno al equipo, el técnico masticó ayer su opinión: «Cuando llegué sí que había presión. Y los jugadores han sacado adelante la situación. Ahora no deberíamos tener tanta. En el partido del otro día, ante el Sanluqueño en el Romano, la gente se puso nerviosa, y no se puede poner así. Cada partido tiene sus dinámicas y sus fases, que son normales. Yo creo que si hay que hacer alguna crítica, que ésta sea al final del partido. Porque durante el encuentro no nos beneficia. Tenemos que mentalizarnos todos que el Romano debe ser una fortaleza, y durante el partido hay que estar a muerte con el equipo. Sé que la exigencia es normal porque esta afición ha estado en Primera. Pero para salir de Segunda B tiene que apoyar todo el mundo».

Sin Carlos Rodríguez y Dani Fernández, aún lesionado, Eloy Jiménez se llevará mañana a todo su plantel al Francisco de la Hora, donde realizará un descarte horas antes del quinto derbi de la temporada. El discurso del técnico del Mérida no varió en nada respecto a otros viernes: no dio pistas sobre el 'once', alabó al rival de turno y ahondó en que su equipo depende única y exclusivamente de su predisposición. «Nosotros no vamos a ir a esperar. Saldremos a tope, iremos a ganar desde el principio. No vamos a especular en ningún momento. Tenemos que hacerlo como lo hicimos en Cartagena o Jaén. No queremos descolgarnos de ahí arriba y tenemos que salir al 200%, porque si no perderemos el partido».

Necesitados

Coincidió Eloy Jiménez con Sabas que ambos equipos, en dinámicas muy positivas, llegan necesitados a la cita por sus respectivos objetivos. Una cita, también dijeron los dos, que recoge todos ingredientes necesarios. «Cuando estás entre los cuatro primeros no es fácil mantener el nivel y la exigencia. Pero es que si estas quinto, también. Sabemos que de aquí hasta el final va a haber muchas oscilaciones desde el tercer al séptimo u octavo puesto. Si somos capaces de hacer los deberes, nos olvidaremos de los demás. Los equipos que menos fallen en las diez últimas jornadas serán los que finalmente consigan sus objetivos».