Almendralejo y el Francisco de la Hera ya están a punto para el derbi regional

El Francisco de la Hera, Almendralejo, los aficionados azulgranas y el Extremadura ya están con la mente puesta en el derbi ante el Mérida. La llegada de los nuesvos inversores y de los fichajes en el mercado invernal, la mejoría del equipo en la segunda vuelta y una afición volcada con los suyos han propiciado que la capital de Tierra de Barros espere con deseo el derbi extremeño de mañana.

No sólo el buen momento del equipo azulgrana ha hecho que el derbi haya adquirido un papel importante tanto para ambos conjuntos como para las dos aficiones. El Francisco de la Hera estará en perfectas condiciones para la práctica del fútbol tras el cambio de césped. Los operarios que trabajan en el nuevo terreno de juego del coliseo azulgrana ya han cortado dos veces el verde para que muestre un aspecto espectacular. El Extremadura tenía la opción de realizar un entrenamiento previo al partido en el Francisco de la Hera, pero el técnico azulgrana, Juan Sabas, prefiere no pisar el césped hasta el día del partido para no perjudicarlo.

La grada del Francisco de la Hera también lucirá un aspecto espectacular. Ante el Mérida se mejorará la mejor entrada de la temporada, y es que las oficinas del estadio almendralejense han funcionado a buen ritmo en la venta de entradas durante la semana. Además, hoy también se venderán muchas localidades para el derbi de mañana. Pese a que aún queda un día de venta, casi 3.000 aficionados azulgranas ya tienen su entrada para el partido -además de las 1.140 localidades vendidas en Mérida-, por lo que se vivirá un gran ambiente durante el encuentro.

«Me gusta que la ciudad viva un derbi como se debe vivir. Hay ambiente futbolístico», señala Sabas

El Extremadura y su cuerpo técnico no son ajenos a todas las expectativas que se han despertado con este partido. Juan Sabas cree que el todas las partes implicadas tienen ganas de llevarse el encuentro, por lo que los jugadores tienen un plus de motivación: «En estos partidos no hace falta mucha motivación, pero sí he hablado individualmente con algunos jugadores que deben marcar las diferencias y las pautas del juego ofensivo, que es hasta ahora nuestra asignatura pendiente».

Para Juan Sabas también será un partido especial, pues se enfrenta a uno de los equipos en los que militó como jugador, aunque se ciñe al partido. «Eloy [Jiménez] querrá ganar; yo quiero ganar; la afición del Mérida, que supongo que me tendrá cariño, querrá ganar; y la nuestra quiere ganar».

Sabas señaló que al estar en casa y ante su afición, su equipo deberá tomar la iniciativa en el juego, y que si el Mérida le entrega el balón, lo recibirá encantado. «Imagino que nadie se quiere poner el disfraz de lobo. Yo voy a intentar llevar la iniciativa porque juego en casa», explicó Juan Sabas en la rueda de prensa previa al encuentro.

Por lo tanto, todo está a punto para el partido, las aficiones volcadas, los equipos concentrados, el campo en perfecto estado... Y eso a Sabas le encanta: «Me gusta que la ciudad viva un derbi como se debe vivir. Vas a la oficina del estadio y hay ambiente futbolístico. Parece que es un derbi que se juega en mucha más categoría. A mí esto me gusta, y creo que al futbolista también», explicó el entrenador azulgrana.