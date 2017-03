«Espero un buen espectáculo en el derbi y que ganemos»

Alejandro Zamora (Madrid, 1984) se ha convertido desde su llegada al Extremadura en el mercado invernal en la piedra angular de la defensa azulgrana. El central ha jugado todos los minutos de la segunda vuelta, excepto el partido del Villanovense y porque aún no pertenecía al Extremadura. Además, conoce bien al Mérida, club donde militó la pasada campaña y en el cual jugó más de 3.000 minutos durante la temporada, cuajando un buen año. Ahora se enfrenta a su pasado en lo que cree que será una fiesta, y espera que los suyos sepan aprovechar el aliento de su afición para llevarse los tres puntos, aunque augura un partido muy complicado, díficil para ambos bandos, y que se puede decidir en cualquier jugada.

¿Hay ganas de derbi en el vestuario?

«El equipo concede muy poco y crea ocasiones. Lo que nos preocuparía es no crear ocasiones»

Un derbi siempre es especial, se vive un buen ambiente en la ciudad, y ahora con el campo nuevo pues todo el mundo está expectante para ver cómo funciona el equipo en el césped. Va a haber un ambiente precioso entre dos aficiones y esperemos que no hay incidentes y se disfrute del fútbol, que para eso estamos. Va a ser una tarde de disfrute de fútbol, una fiesta; y va a hacer buen tiempo, lo que hará que venga más gente al campo.

¿Llega el partido ante el Mérida en un buen momento para el Extremadura?

Si ahora te dijese que estamos en un mal momento te mentiría. El equipo lleva muchos partidos sin perder y lógicamente estamos un buen momento, aunque los derbis siempre son especiales. Da igual en el momento en el que llegue un equipo y que esté arriba o esté abajo. Además los partidos en Segunda B son muy disputados y se deciden por pequeños detalles. Lógicamente mejor que en la primera vuelta. Son dos buenos equipos que se van a enfrentar el domingo, pero puede pasar cualquier cosa, y eso también es lo bonito de la Segunda B, y espero que sea un buen espectáculo, pero que nosotros ganemos.

¿Qué cualidad debe potenciar el Extremadura para llevarse la victoria?

Creo que somos el equipo menos goleado de la segunda vuelta y ésa es la base. No sólo para ganarle al Mérida sino para poder puntuar en todos los campos, hay que estar fuertes defensivamente y aprovechar las ocasiones que tengamos. El equipo concede muy poco y crea ocasiones. Lo que nos preocuparía es no crear ocasiones, pero el equipo está creando, no las está materializando pero ya entrarán, porque arriba hay calidad. Son rachas que se tienen que a veces aunque no quieras se meten cuatro goles en un partido y en el siguiente creas ocasiones y no las metes. Hay que defender bien y aprovechar nuestra velocidad.

¿Qué Mérida se espera en el Francisco de la Hera?

Un Mérida arropado por la afición, que no tenía nada que ver a lo que fue en la primera vuelta y que está siendo muy competitivo con un 'once' bastante bueno. Está encajando muchos menos goles y tiene jugadores de calidad para desequilibrar el partido en cualquier momento. Va a ser un partido muy complicado. Es una buena prueba para nosotros y vamos a ver a qué nivel estamos. Intentaremos hacerlo lo mejor posible y brindarle una victoria a la afición.

Ha jugado en ambos equipos, conoces a ambas aficiones... ¿Es determinante el ambiente que se va a vivir?

Bueno, creo que no. El ambiente lo que hace es que te puedas motivar más. El fútbol cuando empiezas a jugar no piensas en lo de fuera, pero lógicamente no es lo mismo ver en las gradas a 12.000 personas que ver a 200. Creo que deportivamente hablando lo que es influir no creo que influya; pero a todo el mundo le gusta jugar en un campo lleno y que la gente de Mérida vaya fuera a animar y a la del Extremadura que vengan de fuera para que se cree un ambiente de rivalidad, sana, pero rivalidad. Va a ser bonito, y también es bonito que vengan aficiones de fuera y apoyen a su equipo.