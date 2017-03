Partido trampa en el Romano

El Mérida defiende por primera vez esta temporada el cuarto puesto ante un rival trampa: el colista del grupo, que sin embargo es el segundo mejor equipo desde que arrancó la segunda vuelta. El Atlético Sanluqueño estaba virtualmente descendido poco después del término de las Navidades, cuando veía la salvación a once puntos de distancia. Sin embargo, estas últimas siete jornadas sin perder (con cuatro victorias y tres empates) lo han aupado a estar tan solo a tres. Las claves de la mejoría del equipo de Falete, que llegó al banquillo en noviembre, son la fortaleza en defensa y la inspiración en ataque. Previo paso, claro está, por el mercado invernal, que le ha lavado la cara a la plantilla.

MÉRIDA-ATL. SANLUQUEÑO Mérida AD: Mandaluniz; Álex Díez, Ayoze, Víctor Mongil, Migue Marín; Pardo, Antonio Romero, Óscar Rico, Hugo Rodríguez o David Álvarez; Hugo Díaz y Yacine. Atlético Sanluqueño: Diego García; Alberto Fernández, José Romero, Dani Lara, Sergio Ceballos; Saná; Víctor Armero, Antonio Jesús, Casabella, Mawi; y Alberto Rodríguez. Árbitro: González Hernández, del comité leonés. Estadio y hora: Romano (17.00).

Por todo esto, el técnico del Mérida es bien clarito: «Jugamos una final ante un equipo en dinámica positiva, con un entrenador que conoce muy bien el grupo y la categoría... y nos lo van a complicar. Si no competimos igual que en Jaén, Cartagena o Marbella, nos pueden hacer daño. Porque ante el Cartagena o el Murcia es muy fácil jugar, porque la motivación la tienes. Y en estos partidos no podemos relajarnos en ningún momento, porque luego nos quejaremos, y yo no quiero quejarme luego», remarca Eloy Jiménez, que sigue sin querer mirar la cuarta plaza. «Esta situación nueva para nosotros es bonita, pero si en una semana no sacas resultado, tiras tres puestos para abajo. Es una situación que es un número en la tabla, no hay más. No varía nada el ser cuarto. Lo digo por si alguno quiere hacer sus cábalas. Para nosotros es una posición nada más».

Sin los sancionados Aguza y Cascón y el lesionado Carlos Rodríguez, Eloy Jiménez ha convocado a Dani Fernández, que aún no está para jugar. Por su parte, el Sanluqueño viaja con las bajas del medio Parada, sancionado, y el excentral del CD Badajoz, Jesús Muñoz, lesionado.