El Extremadura busca la tranquilidad

El Extremadura vive quizá su mejor momento de la temporada. A nivel deportivo, el club de Almendralejo ha pasado la semana fuera del descenso, situación que no vivía desde septiembre; e institucionalmente, la entidad azulgrana también ha dado un vuelco considerable en estos dos meses de 2017. La afición se ha vuelto a enganchar al equipo, y éste está respondiendo con creces.

LA RODA-EXTREMADURA UD La Roda: Pulpo; Revert, Alcántara, Samu, Fragoso, Eloy, Iván Sales, Candela, Uxío. Javi Bolo y Megías. Extremadura UD: Toni Doblas; Sergio Rodríguez, Zamora, Aitor, Josu Currais, Fall, Boateng, Montelongo, Pierre, Cristóbal y Willy. Árbitro: Sánchez Alba, del comité aragonés. Estadio y hora: Municipal de La Roda, 17.00 horas.

Esta situación debe valer para que el Extremadura no parta como víctima y sí como verdugo en La Roda. El encuentro ante los albaceteños puede ser un golpe en la mesa de los de Juan Sabas en la lucha por la salvación. Los almendralejenses se enfrentan al colista del grupo con la intención de sumar tres puntos vitales para tener más tranquilidad y afrontar los partidos a partir de ahora con un colchón de puntos sobre los puestos de abajo.

Los azulgranas no estarán solos en La Roda. De nuevo la afición ha respondido a la llamada del club y dos autobuses acompañarán al equipo en el trascendental partido ante el colista. Los que no estarán en La Roda serán José Rodríguez y Walter Fernández por lesión. Ante estas bajas, Juan Sabas ha convocado al jugador del filial Miguel Rubia, aunque no todos los jugadores que han viajado entrarán en la convocatoria. El entrenador azulgrana confirmó que jugará con tres mediapuntas y no con dos delanteros, y espera que su equipo responda al reto que supone el encuentro ante el colista. «Hemos salido de una cosa muy complicada en muy poco tiempo, y necesitamos alargar esa felicidad», explica Sabas.

El técnico cree que los suyos deben aprovechar el mal momento por el que pasa La Roda -lleva cuatro jornadas sin ganar- para conseguir su tercera victoria consecutiva en liga: «Hay que aprovechar sus errores y nosotros incrementar nuestras virtudes. Tenemos que intentar ganarles en todos los sentidos».

Por su parte, La Roda llega al encuentro de esta tarde tras perder un partido crucial ante el Sanluqueño. Pese a la mala racha albaceteña, los de José Francisco Grao, 'Pato', no pierden en su casa desde el 8 de enero ante el Lorca, por lo que será un partido complicado para el Extremadura en un estadio estrecho que es un fortín.